Підсумки тижня за 13 січня

Начальник міграційної служби Кам’янка-Бузького району може уникнути штрафу за нетверезе водіння

Мітингувальники блокували три пункти пропуску. Минулої середи у Шегинях, Раві-Руській та Краковці мешканці прикордонних сіл влаштували попереджувальну акцію протесту.

«Експрес» вдруге вийшов на протест. Найбільша україномовна газета України знову заблокована. Укрпошта вкотре відмовилось доставляти видання «Експрес» до читачів.

Діти отруїлися чадним газом. У середу їх госпіталізували із поганим самопочуттям та загальною слабкістю.

Артиста Львівської опери звинувачуюють у сепаратизмі. Скандал розгорівся довкола артиста Львівської національної опери Миколи Санжаревського.

У Львові підраховують святкові прибутки. Традиційно на коляду до Львова з'їжджаються відвідувачі із цілої України. За оцінкою міського управління туризму, цьогоріч на зимові свята має завітати понад півмільйона туристів.

Дерев'янко оживе на Старий Новий рік. Велетень у понад чотири метри заколядує в Парку культури. Гігантська лялька-маріонетка, що важить більше шістсот кілограмів, вперше вийде в люди з величезною Різдвяною звіздою.