Підсумки тижня за 16 червня

У Дрогобичі дитину вбило струмом. Напруга пройшла через усе тіло. У четвер в Дрогобичі десятирічний хлопчик загинув на місці, коли став колінами на оголений дріт.
Дитина випала з маршрутки. Інцидент стався у вівторок на вулиці Науковій. Водій автобуса зірвався із зупинки з відкритими дверима у той час, як жінка з дитиною почала заходити в автобус.
На Личаківській — завершальний етап ремонту. Зокрема на відрізку від вулиці Черемшини до Долішньої прокладають бруківку, а на перехресті з Пасічною облаштовують трамвайне кільце.
Вогонь знищив тир на СКА. Життя після пожежі. Попри те, що полум'я знищило величезний шмат приміщень на СКА, спортсмени налагоджують побут і відновлюють тренування.
У школі відкрили меморіальну таблицю загиблим бійцям. Одна школа виховала трьох героїв. Загиблі бійці АТО навчались у львівській школі №54, що на вулиці Хвильового.
Рекорд України на Говерлі. Він втратив обидві ноги, підірвавшись на міні, проте це не завадило йому піднятися на найвищу вершину країни. Ветеран АТО киянин Дмитро Котов підкорив Говерлу.
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