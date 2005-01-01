Підсумки тижня за 16 червня

Через протест мешканців виконком не зміг затвердити детальний план території в центрі Львова

У Дрогобичі дитину вбило струмом. Напруга пройшла через усе тіло. У четвер в Дрогобичі десятирічний хлопчик загинув на місці, коли став колінами на оголений дріт.

Дитина випала з маршрутки. Інцидент стався у вівторок на вулиці Науковій. Водій автобуса зірвався із зупинки з відкритими дверима у той час, як жінка з дитиною почала заходити в автобус.

На Личаківській — завершальний етап ремонту. Зокрема на відрізку від вулиці Черемшини до Долішньої прокладають бруківку, а на перехресті з Пасічною облаштовують трамвайне кільце.

Вогонь знищив тир на СКА. Життя після пожежі. Попри те, що полум'я знищило величезний шмат приміщень на СКА, спортсмени налагоджують побут і відновлюють тренування.

У школі відкрили меморіальну таблицю загиблим бійцям. Одна школа виховала трьох героїв. Загиблі бійці АТО навчались у львівській школі №54, що на вулиці Хвильового.

Рекорд України на Говерлі. Він втратив обидві ноги, підірвавшись на міні, проте це не завадило йому піднятися на найвищу вершину країни. Ветеран АТО киянин Дмитро Котов підкорив Говерлу.