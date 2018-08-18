Підсумки тижня за 18 серпня

«Татри» у Львові. Берлінські трамваї адаптовують до львівських колій. Перші два можуть виїхати вже у вересні. Коні — дітям. Замість ліків – коні. Діти з порушеннями зору проходять курс іпотерапії. Загадки століть. Давні християнські поховання. Цвинтар 12 сторіччя археологи знайшли у центрі Буська. Нові майданчики. Модерновий спорт. Антивандальне покриття і гірким для скейта обладнають біля Порохівки. Дрогобич у непотребі. Знову сміттєвий колапс. Дрогобич вимагає визнати його зоною екологічного лиха. Ведмежа радість. Ласощі для мишка. До серпневого спаса клишоногим влаштували свято.

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