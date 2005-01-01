Підсумки тижня за 23 грудня

Сміттєпереробний завод у Львові зводитимуть наступного року на новій ділянці

У затриманих за підозрою у подвійному вбивстві у Бориславі знайшли викрадені телефони

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«Львівгаз» рекомендує платити більше. У квитанціях за листопад «Львівгаз» запровадив новий рядок: поруч із сумою за спожиті кубометри рекомендують заплатити авансом ще й за грудень.

Подружжя вчителів торгувало наркотиками. Гучне затримання вчителів, про яке селяни дізнались з інтернету, вже який день активно обговорює все карпатське село.

Справа про демонтаж ресторану «зависла» у Верховному суді. Непереможний «Хутірець». Ресторан, який мав бути демонтованим майже рік тому, працює далі.

Міськрада підвищила плату за паркування. Вже з 1 січня година паркування коштуватиме львівським водіям майже втричі більше.

Вілла на Свєнціцького вже без даху. Історичну віллу на Свєнціцького,16 руйнують. Будинок є у власності ОСББ, але в місті його намагаються зберегти.

Археологічні відкриття року. Археологи показали скарби, які вдалося викопати у Львові упродовж цього року.