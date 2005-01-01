Підсумки тижня за 23 грудня

«Львівгаз» рекомендує платити більше, подружжя вчителів торгувало наркотиками, міськрада підвищила плату за паркування та інші події цього тижня

Суспільство23 грудня, 11:19 13350

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«Львівгаз» рекомендує платити більше. У квитанціях за листопад «Львівгаз» запровадив новий рядок: поруч із сумою за спожиті кубометри рекомендують заплатити авансом ще й за грудень.

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