Підсумки тижня за 24 березня

Червоно-чорний прапор вивішуватимуть 9 разів на рік. Тобто, у дні, які стосуються національно-визвольної боротьби та вшанування борців за незалежність України.

У Львові заочно судять бойовика з Жовківщини. Ще у 2014 році, перебуваючи під домашнім арештом за звинуваченням у крадіжці, Борис Харченко втік на Схід та вступив до лав терористів.

Селяни блокують вивіз сміття з Дрогобича. Сміттєвий міраж по-дрогобицьки. Селяни заблокувати вивіз побутових відходів з міста на найближче сміттєзвалище.

Польща спростила умови працевлаштування для українців. Тепер, щоб поїхати працювати до сусідньої держави не обов’язково мати робочу візу. Достатньо перетнути кордон із біометрикою, а на місці роботодавець подбає про усі документи.

Українські миротворці полетіли в Конго. 88 українських вояків вилетіли зі Львова в Африку. Там, разом з колегами з інших країн, вони братимуть участь у миротворчій місії ООН зі стабілізації ситуації у Конго.

Перевтілення: Андрій Демчук. На його честь на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро лунав гімн України. Із життєвими перешкодами він звик боротися, схрестивши шаблю чи рапіру. Однак у ранні роки фехтувальника приваблювала інша професія.