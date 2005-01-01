Підсумки тижня за 24 березня

У Львові заочно судять бойовика з Жовківщини, селяни блокують вивіз сміття з Дрогобича, Польща спростила умови працевлаштування для українців та інші події тижня

Суспільствосьогодні, 12:35 1000

Відео до теми

Червоно-чорний прапор вивішуватимуть 9 разів на рік. Тобто, у дні, які стосуються національно-визвольної боротьби та вшанування борців за незалежність України.

У Львові заочно судять бойовика з Жовківщини. Ще у 2014 році, перебуваючи під домашнім арештом за звинуваченням у крадіжці, Борис Харченко втік на Схід та вступив до лав терористів.

Селяни блокують вивіз сміття з Дрогобича. Сміттєвий міраж по-дрогобицьки. Селяни заблокувати вивіз побутових відходів з міста на найближче сміттєзвалище.

Польща спростила умови працевлаштування для українців. Тепер, щоб поїхати працювати до сусідньої держави не обов’язково мати робочу візу. Достатньо перетнути кордон із біометрикою, а на місці роботодавець подбає про усі документи.

Українські миротворці полетіли в Конго. 88 українських вояків вилетіли зі Львова в Африку. Там, разом з колегами з інших країн, вони братимуть участь у миротворчій місії ООН зі стабілізації ситуації у Конго.

Перевтілення: Андрій Демчук. На його честь на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро лунав гімн України. Із життєвими перешкодами він звик боротися, схрестивши шаблю чи рапіру. Однак у ранні роки фехтувальника приваблювала інша професія.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук