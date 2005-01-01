Підсумки тижня за 2 червня

На вул. Личаківській у Львові прокладають останні 12 метрів колектора

Львів отримав 35 млн євро на сміттєпереробний комплекс. Підписали угоду та взяли кредит. У Києві міський голова Львова Андрій Садовий підписав кредитний договір та договір гранту із представниками ЄБРР.

У відділах соцзахисту — черги. Стривожені львів'яни йдуть до відділів соцзахисту, аби проконсультуватися зі спеціалістами стосовно субсидій.

Справу про самобуд у Золочеві знову відклали. У справі про незаконне будівництво в центрі Золочева досі не поставили крапки. Тиждень тому рішенням суду його призупинили.

Полунична ферма за європейським взірцем. 100 кілограмів полуниці в день. Такий врожай зараз збирає фермер Микола Стецьків. Ветеран війни після служби в зоні АТО взявся за агробізнес.

П'єса за справою Олега Сенцова. Процес над Сенцовим відтворили у Львові. У музеї «Територія Терору» актори театрів читали п'єсу «Заручини» за документальними матеріалами справи політв'язня Олега Сенцова.

Розвиваючі канікули. Забути про шкільну науку і з головою поринути у науку життя. Але без суворих правил і оцінок – лише годуючи тваринок, вивчаючи біблійні історії та малюючи власні полотна.