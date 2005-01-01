Підсумки тижня за 30 грудня

Кір вкладає у лікарні, лісничі та поліцейські шукають новорічних браконьєрів, авіа-флеш-моб та інші події цього тижня

Суспільствосьогодні, 10:12 1140

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Кір вкладає у лікарні. На Львівщині – спалах кору. Востаннє це було майже п’ять років тому.

Заберіть у сім'ю! У рік Собаки знайдіть собі друга. Терміново потрібні господарі.

З чіпом чи без? Коли ялинка стає «сірою». Новорічних браконьєрів на ринках Львова шукали лісничі та поліцейські.

Фальшива тривога. Півміста поставили на вуха. Хто ж напередодні безпідставно запустив тривожні сирени – невідомо ще й досі.

Авіа-флеш-моб. Колядки в аеропорту. Пасажирів вони дивують і розважають.

Що принесе 2018-ий. Чого чекати у новому році. А хто сказав, що буде просто?

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