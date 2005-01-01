Підсумки тижня за 31 березня

Ремонт Личаківської, справа замаху на Копитка, школярі втрачають здоров’я та інші події цього тижня

Суспільствосьогодні, 14:52 840

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