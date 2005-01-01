Підсумки тижня за 31 березня

У Львові готуються до Весняного ділового форуму

Нові автомобілі «Укрпошти» вийдуть на маршрути з понеділка

Ремонт Личаківської. Від світанку до сутінків. Личаківську тепер ремонтують з восьмої ранку до десятої вечора.

Справа замаху на Копитка. Потрійне вбивство і замах на бізнесмена. Суд почав розглядати гучну справу по суті.

Нові польські напрямки. Ще один дешевий напрямок. До Львова прибув перший лоукост із Гданська.

Школярі втрачають здоров’я. Здоров’я у львівських школярів псується. Медики оприлюднили невтішні результати дослідження.

Нова сонячна електростанція. Енергія безпечна для довкілля. Під Львовом відкрили ще одну сонячну електростанцію.

Львів'янка поїде на олімпіаду геніїв до США. Софія Петришин розробила прилад, що допоможе незрячим у соціалізації.