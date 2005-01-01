Підсумки тижня за 9 червня

У Золочеві люди два дні блокують в'їзд на сміттєзвалище

Пограбоване на Львівщині поховання не можуть дослідити через відсутність дозволів Мінкульту

Під час недільного півмарафону рух вулицями Львова не відновлюватимуть до кінця естафет

Сміттєва блокада Золочева. Ще одне місто не має куди вивозити сміття. Селяни заблокували полігон біля Золочева.

Осквернили військові могили. Мародери попрацювали. У Яворівському районі розкопали і пограбували військові поховання.

Гральний бізнес процвітає. Державна лотерея з вулиці – і азартні ігри всередині. Попри офіційну заборону таких салонів щоразу більшає.

Перинатальний центр не працює. Таки не запрацював. Перинатальний центр досі готують до реального відкриття.

Нові гральні салони. У Львові відкрили майже дві сотні гральних салонів, які видають себе за законну лотерею.

Знайшли місця у школах. Без жеребкування, але з липовими довідками. У Львові розподілили місця для першачків у школах.