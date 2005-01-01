Підсумки тижня за 9 червня

Сміттєва блокада Золочева, осквернили військові могили, перинатальний центр не працює та інші події цього тижня

Суспільствосьогодні, 08:35 1500

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Сміттєва блокада Золочева. Ще одне місто не має куди вивозити сміття. Селяни заблокували полігон біля Золочева.

Осквернили військові могили. Мародери попрацювали. У Яворівському районі розкопали і пограбували військові поховання.

Гральний бізнес процвітає. Державна лотерея з вулиці – і азартні ігри всередині. Попри офіційну заборону таких салонів щоразу більшає.

Перинатальний центр не працює. Таки не запрацював. Перинатальний центр досі готують до реального відкриття.

Нові гральні салони. У Львові відкрили майже дві сотні гральних салонів, які видають себе за законну лотерею.

Знайшли місця у школах. Без жеребкування, але з липовими довідками. У Львові розподілили місця для першачків у школах.

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