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Пиріг з динею. Рецепт дня0
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Якщо ви полюбляєте солодку соковиту диню, тоді пиріг з неї вам точно сподобається.
Інгредієнти:
- м'якоть дині – 300 г;
- вершкове масло – 100 г;
- яйце – 3 шт.;
- манка – 1 скл.;
- кефір – 1 скл.;
- борошно – 1 скл.;
- цукор – 1/2 скл.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль – дрібка.
Спосіб приготування:
Яйця збити з дрібкою солі і цукром, пише FoodMood. До яєчної суміші додати розтоплене вершкове масло і кефір. Потім додати манку, перемішати.
Через хвилину додати борошно і розпушувач. Все ретельно перемішати ложкою або міксером (щоб не було грудок). Диню порізати невеликими шматочками.
Форму для випічки змастити маслом, вилити в неї тісто і зверху викласти шматочки дині. Випікати при температурі 190°C приблизно 30-40 хвилин. До золотистої скоринки.
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