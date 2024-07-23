Якщо ви полюбляєте солодку соковиту диню, тоді пиріг з неї вам точно сподобається.

Інгредієнти:

м'якоть дині – 300 г;

вершкове масло – 100 г;

яйце – 3 шт.;

манка – 1 скл.;

кефір – 1 скл.;

борошно – 1 скл.;

цукор – 1/2 скл.;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

Яйця збити з дрібкою солі і цукром, пише FoodMood. До яєчної суміші додати розтоплене вершкове масло і кефір. Потім додати манку, перемішати.

Через хвилину додати борошно і розпушувач. Все ретельно перемішати ложкою або міксером (щоб не було грудок). Диню порізати невеликими шматочками.

Форму для випічки змастити маслом, вилити в неї тісто і зверху викласти шматочки дині. Випікати при температурі 190°C приблизно 30-40 хвилин. До золотистої скоринки.