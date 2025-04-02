Пішов з життя актор Вел Кілмер
Виконавцю ролей Бетмена та Джима Моррісона було 65 років
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Відомий американський актор Вел Кілмер пішов з життя 1 квітня. Виконавцю ролей Бетмена у «Бетмен назавжди» та Джима Моррісона у The Doors було 65 років, повідомляє Le Monde.
Актор помер у власному будинку в Лос-Анджелесі, про його смерть повідомила донька актора Мерседес Кілмер. Причиною смерті називають пневмонію. У 2014 році актор переміг рак горла.
Вел Кілмер народився 31 грудня 1959 року у Лос-Анджелесі. У 17 років він вступив до Джульярдської школи мистецтв, ставши одним із наймолодших її студентів.
Він зіграв у шпигунському фільмі «Цілком таємно!» (1984), що стало проривом у його кар’єрі. Її пік припадає на 1990-ті, коли він знімався у Майкла Мана, Джоеля Шумахера та інших відомих режисерів. Саме тоді він зіграв у фільмі «Сутичка» разом з Аль Пачіно та Робертом Де Ніро, Бетмена у «Бетмен назавжди» та Джима Моррісона у «Дорз».
Актор знімався у фільмах різних жанрів, володіючи і драматичним, і комічним даром.
Вибрана фільмографія:
- 1984 ‒ Цілком таємно!
- 1986 ‒ Вбивства на вулиці Морг
- 1986 ‒ Найкращий стрілець
- 1988 ‒ Віллоу
- 1991 ‒ Дорз
- 1993 ‒ Справжня Маккой
- 1995 ‒ Сутичка
- 1995 ‒ Бетмен назавжди
- 1997 ‒ Святий
- 2000 ‒ Червона планета
- 2000 ‒ Поллок
- 2002 ‒ Море Солтона
- 2004 ‒ Александр
- 2005 ‒ Поцілунок навиліт
- 2008 ‒ Лицар доріг
- 2010 ‒ МакГрубер
- 2017 ‒ Сніговик
- 2022 ‒ Найкращий стрілець. Маверік