Причиною смерті називають пневмонію

Відомий американський актор Вел Кілмер пішов з життя 1 квітня. Виконавцю ролей Бетмена у «Бетмен назавжди» та Джима Моррісона у The Doors було 65 років, повідомляє Le Monde.

Актор помер у власному будинку в Лос-Анджелесі, про його смерть повідомила донька актора Мерседес Кілмер. Причиною смерті називають пневмонію. У 2014 році актор переміг рак горла.

Вел Кілмер народився 31 грудня 1959 року у Лос-Анджелесі. У 17 років він вступив до Джульярдської школи мистецтв, ставши одним із наймолодших її студентів.

Він зіграв у шпигунському фільмі «Цілком таємно!» (1984), що стало проривом у його кар’єрі. Її пік припадає на 1990-ті, коли він знімався у Майкла Мана, Джоеля Шумахера та інших відомих режисерів. Саме тоді він зіграв у фільмі «Сутичка» разом з Аль Пачіно та Робертом Де Ніро, Бетмена у «Бетмен назавжди» та Джима Моррісона у «Дорз».

Актор знімався у фільмах різних жанрів, володіючи і драматичним, і комічним даром.

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