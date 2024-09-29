В Україні соцслужби перевірять усі заклади, де цілодобово проживають діти, щоб виявити можливі факти насильства. Про це повідомила 28 вересня міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Через виявлений інцидент на Львівщині, міністерка доручила Національній соцслужбі провести перевірки в усіх закладах, де цілодобово живуть діти, щоб виявити факти можливого порушення прав. Для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей.

За словами Жолнович, для дітей в Україні, зокрема тих, хто має особливі освітні потреби, було б краще навчатися поблизу своїх домівок. Саме тому вона закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи в загальних школах.

Що відомо про знущання над дітьми у реабілітаційному центрі у Львівській області

Уповноважений із прав дітей Дмитро Лубінець 28 вересня заявив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині керівник фізично, психологічно та сексуально знущався з дітей.

У обласній прокуратурі Львівщини ZAXID.NET зазначили, що за фактом знущання над дітьми в ребцентрі слідчі відкрили кримінальне провадження.

У Львівській обласній військовій адміністрації того ж дня повідомили, що директора навчально-реабілітаційного центру відсторонили від роботи на період перевірки.