Після авіакатастрофи в Ефіопії ЄС заборонив експлуатацію Boeing 737 MAX

10 березня в Ефіопії з невідомих причин розбився Boeing 737, загинули 157 людей

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max після катастрофи літака цієї моделі в Ефіопії. Про це повідомляє прес-служба EASA ввечері у вівторок, 12 березня.

«Після трагічної аварії рейсу ET302 авіакомпанії Ethiopian Airlines із літаком Boeing 737 MAX 8 Європейське агентство авіаційної безпеки вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки пасажирів», - йдеться у повідомленні.

В якості запобіжного заходу EASA опублікувала сьогодні директиву, яка передбачає призупинення польотів всіх літаків Boeing Model 737-8 MAX та 737-9 MAX в Європі. Рішення набуло чинності о 21:00 за Києвом.

«Крім того, EASA опублікувала Директиву про безпеку, яка призупиняє всі комерційні рейси вищезгаданих моделей, що здійснюються операторами третіх країн до, всередині або поза межами ЄС», - йдеться у заяві.

Раніше про заборону польотів цих літаків оголосила Велика Британія, а пізніше Німеччина, Франція, Ірландія, Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія та Індонезія.

Як інформував ZAXID.NET, 10 березня в Ефіопії з невідомих причин розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.