Що стало причиною масового захворювання людей після купання в озері поки що невідомо

У Львівській обласній інфекційній лікарні значно побільшало хворих, які потрапили на лікарняні ліжка після купання в озері Задорожнє Стрийського району з гострою кишковою інфекцією. Станом на 9:00 6 липня їх уже 34.

Як повідомив ZAXID.NET медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін, хворі продовжували поступати до лікарні у вихідні. Зараз на лікуванні перебуває 34 хворих, з них – троє дорослих. Що стало причиною захворювання, покищо невідомо, результати досліджень будуть трохи пізніше.

Завідувачка відділення № 3 інфекційної лікарні Софія Кащевська, у якому лікується частина хворих, повідомила, що стан пацієнтів поліпшується, але у понеділок, 6 липня, додому ще нікого не виписують.

Нагадаємо, хворі, переважно діти, почали поступати до лікарні 30 червня. 2 липня до лікарні потрапило 21 хворий, з них один дорослий, решта – діти різного віку. Вони не знайомі між собою, були у різних компаніях, відпочивали на різних територіях озера Задорожнє.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після цього випадку купання в озері тимчасово заборонили, до 7 липня включно. Поліція у Львівській області розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.