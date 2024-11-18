Фаготист та гранатометник Іван Мелета зазнав важкого поранення

Іван Мелета, фаготист академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, у 2022 році в зоні бойових дій отримав чисельні осколкові поранення. Зокрема він втратив палець на правій руці. Проте тепер він знову отримав можливість грати на своєму музичному інструменті.

Майстер з Польщі Анджей Мунца за фінансової підтримки оркестру змінив розташування клапанів. Таким чином вдалось адаптувати інструмент та пристосувати аплікатуру (тобто змінити розташування клапанів на фаготі) до потреб музиканта.

У 2022 році Івана Мелету указом президента нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Зараз він перебуває на лікуванні та проходить реабілітацію після важкого поранення. Він переніс більше 40 операцій.

«Після майже трирічної перерви важко повернутись до форми, ще тяжче це зробити через поранення, але поки я лікуюсь – займатимусь, щоб повернутись в Україну вже у гарній формі», – розповів Іван Мелета.

Наразі фагот вже передали до Філадельфії, де Іван Мелета проходить реабілітацію. Музикант уже поділився відео перших репетицій.