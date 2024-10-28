Цьогорічний Diversity You, який стартував у червні, про українців, які пережили ампутацію чи отримали інвалідність через війну

У Львові реалізували проєкт Diversity You-2024, в межах якого сім українців розповіли свої історії незламності. Герої та героїні проєкту походять із різних регіонів України, вони різного віку і у них різні професії, але їх об’єднує набуття інвалідності через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Diversity You-2024 вдалося реалізувати за підтримки Українського культурного фонду. Це вже третій сезон проєкту. У попередні роки його героями були люди із нетиповою для стандартних моделей зовнішністю, представники різноманітних соціальних та професійних груп, а також з інвалідністю, набутою через хвороби чи травми.

Цьогорічний Diversity You, який стартував у червні, про українців, які пережили ампутацію чи отримали інвалідність через війну. Вони на один день стали моделями, вбрали одяг українських брендів Vozianov, Chereshnivska і Starchak, аксесуари від mann.studio і поділилися своїми історіями. Світ побачив і почув їх у форматі відео, фотоісторій, текстових версій у найпопулярніших соцмережах, окрім того всі матеріали про незламних українців можна також переглянути на офлайновій фотовиставці у Львові.



У проєкті Diversity You-2024 представлені історії життя:

Львів'янина Андрія Мандрика, який після втрати ноги зайнявся футболом і тепер його команда привозить кубки з міжнародних змагань для України.

Киянина Романа Тельпа, незрячого музиканта, творами якого захоплюються як критики, так і поціновувачі. У перші дні повномасштабного вторгнення під час евакуації хлопець виконував композиції на фортепіано. Відео його гри хтось з присутніх слухачів відправив на конкурс фестивалю «Політ з одним крилом», де Роман отримав гран-прі.

Розвідника, визволителя Херсону Ігоря Крупнова, який став першою людиною в історії України із встановленими в кістки протезами ніг. Сьогодні капітан здійснив давню мрію — побував у США, водить машину, займається спортом і волонтерить, наближаючи перемогу.

Учительки Олени Світлової з Лисичанська, яка потрапила під обстріл. Уламок снаряду потрапив їй в око і знищив частину обличчя, але вона й надалі проводить уроки для своїх учнів, які опинилися у різних куточках світу, бере участь у проєктах, присвячених красі.

Гайворончанки Ірини Хмелюк із Кіровоградської області, яка втратила сина на війні, перемогла онкологію і знайшла у собі сили підтримувати інших українок, які також залишилися без рідних і близьких через військову агресію росії. Її громадська організація пропонує жінкам чимало можливостей.

Добровольця Євгена Шваба, який втратив ногу до кульшового суглоба, здобуває професію психотерапевта, ходить у госпіталь до поранених захисників, аби мотивувати їх одужувати; нещодавно він зустрів своє кохання.

Хмельничанина Віталія Казакова, який воював на межі Донецької і Луганської областей, де і втратив обидві ноги. Йому виготовили протези у Берліні, і на даний час герой проходить реабілітацію, водночас рвучись збирати дрони й допомагати побратимам.

Офлайнову фотовиставку Diversity you запрезентували у Львові 16 жовтня. На стендах представлені світлини кожного героя в одязі від українських дизайнерів, а за QR-кодом можна перейти на відеоісторію. Фотовиставку можна переглянути до 5 листопада на таких локаціях: площа Ринок поряд з фонтаном Адоніс (16-26 жовтня), площа Коліївщини (26 жовтня – 2 листопада), Lviv Fashion Week (2-5 листопада).