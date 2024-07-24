Фотосесія з проєкту Diversity You 2020

Стартував третій сезон спецпроєкту Diversity You 2024, під час якого семеро українців розкажуть історії своєї незламності. Вони візьмуть участь у фотосесії в одязі з колекцій українських дизайнерів, щоб надихнути українців своїм прикладом.

За задумом команди проєкту, усі герої – з різних регіонів України. Це чоловіки і жінки різного віку з різними професіями, їх всіх об’єднує те, що вони набули інвалідності через війну, але знайшли у собі сили жити далі і щодня надихати інших.

«Що це? Особливості характеру? Виховання? Спосіб мислення? Реакція на втрату? Наслідок прочитаних книжок? Ми вирішили дослідити це явище і відшукати код незламності, який робить кожного з героїв унікальним і гідним для наслідування. Проєкт Diversity You 2024 дає героям майданчик, на якому вони зможуть поділитися силою духу і надихнути інших до змін», – розповідають менеджери проєкту.

Diversity You відбудеться вже втретє. Герої попередніх історій розповідали про прийняття їхньої інакшості у суспільстві. Раніше героями були люди, які набули проблем зі здоров’ям з різних причин, а цьогорічні герої отримали інвалідність через військові дії. Вони візьмуть участь у професійній фотозйомці в одязі від українських дизайнерів. Про кожного учасника і кожну учасницю створять відео- і текстову історію та фотовиставку.

Проєкт Diversity You створили для того, щоб перехожі на вулиці не відводили очі від військового на протезі, щоб діти не тикали пальцем у ветеранів, щоб пояснити, що протез замість кінцівки – це наша нова нормальність. А інвалідність – не завжди про втрачені можливості, це ще й про сили здобувати нове, досягати того, що не вдавалося раніше і шанс повернути втрачене.

«Про сильних заведено говорити пошепки, додумувати їхні історії. Але ми вирішили дати слово їм самим – нехай вони говорять за себе самі. Побачте їх, послухайте їхні історії, надихніться незламністю сімох суперукраїнців та українок!», – анонсують організатори.

Презентація семи історій відбудеться у серпні. Весь проєкт та фотовиставку представлять у Львові у вересні. Проєкт організували за підтримки Українського культурного фонду.