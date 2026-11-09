Договір про купівлю Toyota Land Cruiser GR Sport уклали 2 листопада

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області розірве договір про закупівлю преміального Toyota Land Cruiser за 4,26 млн після публікації ЗМІ. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров.

«Закупівля Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Служби відновлення у Львівській області – неприйнятна. Поділяю обурення суспільства та дякую журналістам, які привернули увагу до цієї ситуації», – йдеться у дописі Івана Федорова 9 листопада.

З його слів, договір про закупівлю преміального авто розірвуть: автомобіль повернуть дилеру, а 4,26 млн грн – на рахунок.

Іван Федоров також зазначив про запроваджений мораторій на закупівлю преміальних автомобілів у підпорядкованому йому відомстві та про ухвалення відповідних кадрових рішень.

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«Бюджетні кошти мають спрямовуватися на реальні потреби людей, захист інфраструктури та відновлення країни», – додав голова агентства.

Нагадаємо, 2 листопада Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області за результатами тендеру уклала договір про закупівлю позашляховика Toyota Land Cruiser GR Sport вартістю 4,26 млн грн. Постачальником стало ТОВ «Сервісний центр «Діамант», яке отримало підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги не подався жоден інший учасник. Закупівля викликала резонанс після публікації «Наших грошей».

Договір про закупівлю підписала в.о. начальника Служби відновлення у Львівській області Оксана Філатова. За кілька днів до того, 30 жовтня, начальник Служби у Львівській області Олег Береза заявив про звільнення з посади.