Договір із львівським офіційним дилером Toyota передбачає поставку автомобіля до 20 листопада

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області за результатами тендеру замовила позашляховик Toyota Land Cruiser GR Sport вартістю 4,26 млн грн. Постачальником стало ТОВ «Сервісний центр «Діамант», яке отримало підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги не подався жоден інший учасник. Про це повідомляє видання «Наші гроші» в середу 4 листопада.

Згідно з договором, до 20 листопада служба має отримати автомобіль 2026 року випуску. Умови закупівлі передбачають аванс протягом 10 днів після укладення договору.

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Йдеться про повнопривідний Toyota Land Cruiser GR Sport із дизельним двигуном об'ємом 3,3 л та потужністю 309 кінських сил. Автомобіль відповідає екологічному стандарту Євро-6 і має 10-ступеневу автоматичну коробку передач.

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Комплектація передбачає низку додаткових опцій комфорту. Зокрема, позашляховик обладнаний круїз-контролем, чотиризонним клімат-контролем з іонізацією повітря, системою безключового доступу та кнопкою запуску двигуна зі сканером відбитків пальців.

Також автомобіль матиме передні та задні датчики паркування, систему панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами. Для комфорту пасажирів передбачені підігрів передніх сидінь і крайніх сидінь другого ряду. Салон обладнаний шкіряним кермом, сидіннями з комбінації натуральної та штучної шкіри й акустичною системою з підсилювачем і 14 динаміками.

Окрему частину комплектації становлять системи активної та пасивної безпеки. Серед них – розпізнавання дорожніх знаків, моніторинг сліпих зон, попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією екстреного гальмування. Система також здатна розпізнавати пішоходів, велосипедистів і мотоциклістів.

Для захисту водія та пасажирів передбачені фронтальні, бокові й колінні подушки безпеки для водія та переднього пасажира, бокові подушки для другого ряду, а також захисні шторки для всіх рядів сидінь. Комплектація містить і додаткові системи допомоги під час руху бездоріжжям. Гарантія на автомобіль становить три роки або 100 тис. км пробігу.

За інформацією «Наших грошей», у дилерських салонах Toyota найвища комплектація GR Sport для автомобіля 2026 року коштує 4,21 млн грн, якщо він уже перебуває в Україні. Автомобіль, який замовляють у виробництво, коштує 4,39 млн грн.

Переможцем тендеру стало ТОВ «Сервісний центр «Діамант» – офіційний дилер Toyota у Львові. Компанія належить Павлу Волкову. Закупівлю провели у форматі відкритих торгів, однак інших пропозицій на участь у них не надійшло. Однією з вимог до учасників закупівлі був досвід виконання аналогічного договору щодо постачання одного або кількох легкових автомобілів протягом останніх п'яти років.

Олег Береза очолював Службу автомобільних доріг Львівщини з 2019 року. До цього він керував ЛКП «Львівавтодор» та «Львівелектротранс», а також був депутатом Львівської міської ради. Влітку 2026 року НАБУ і САП спільно з поліцією повідомили Березі про підозру в нецільовому використанні 94 млн грн. Раніше, у 2024 році, СБУ розслідувала можливе фіктивне працевлаштування до Служби щонайменше двох чоловіків призовного віку. За версією слідства, до цього міг бути причетний керівник установи.

У п'ятницю, 30 жовтня, Олег Береза звільнився з посади начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. Тимчасово обов’язки начальника виконуватиме перша заступниця Оксана Філатова.