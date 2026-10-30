Олег Береза очолював Службу автодоріг Львівщини з 2019 року

У п’ятницю, 30 жовтня, Олег Береза звільнився з посади начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. Про це він повідомив на фейсбук-сторінці.

«Сім років. За цей час ми пройшли через різне: від звичайної планової роботи до надскладних викликів, коли від нашої швидкості й точності залежали життя та безпека людей. Дороги, мости, енергетична інфраструктура… За кожним об'єктом стоять конкретні люди, їхні безсонні ночі, відповідальність і принциповість. Дякую своїй команді. Ви були не просто колегами, а людьми, на яких можна покластися в будь-яку хвилину. Дякую партнерам, громадам і всім, хто довіряв нам і підтримував нас», – написав Олег Береза.

Нагадаємо, що влітку 2026 року НАБУ і САП спільно з поліцією повідомили начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (раніше – Служба автомобільних доріг у Львівській області) Олегу Березі про підозру у нецільовому використанні 94 млн грн.

У 2024 році СБУ також повідомила, що у цій службі могли фіктивно працевлаштовувати чоловіків призовного віку. Слідство вважало, що за ініціативи керівника Служби Олега Берези в установу влаштували на роботу щонайменше двох чоловіків. За цим фактом порушували кримінальне провадження.

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Олег Береза очолював Службу автодоріг Львівщини з 2019 року. До цього він очолював ЛКП «Львівавтодор» та «Львівелектротранс» і був депутатом Львівської міської ради.