Під час шостого випуску трапились перші поцілунки

У п’ятницю, 21 листопада, на телеканалі СТБ вийшов шостий випуск шоу «Холостяк 14», головним героєм якого є актор Тарас Цимбалюк. Після церемонії троянд у шоу залишилося восьмеро учасниць.

Цього разу холостяк із дівчатами знову відпочивають у Карпатах, але не в наметі, а в будиночку. У цьому випуску під час побачень холостяк вперше поцілувався одразу з двома дівчатами – з Надін Головчук, із якою вони були на побаченні в ресторані, та Іриною Кулешиною.

Перед церемонією троянд після розмови з Юлією Коренюк Тарас Цимбалюк зі скандалом відправив її додому. Він звинуватив її в піарі на шоу.

Хто залишився в шоу:

Нагадаємо, шоу «Холостяк 14» виходить на каналі СТБ щопʼятниці о 19:00.