У п’ятницю, 17 жовтня, на телеканалі СТБ стартує новий сезон шоу «Холостяк», головним героєм якого стане актор Тарас Цимбалюк. 35-річний актор став чотирнадцятим українським «холостяком». ZAXID.NET пропонує коротку біографію та фільмографію актора.

Що відомо про Тараса Цимбалюка

Він народився 16 грудня 1989 року в Корсунь-Шевченківському на Черкащині у родині викладачів. Його батько Василь Цимбалюк – відомий літературознавець та історик, а мама Тетяна – філологиня та викладачка французької мови.

Тарас Цимбалюк навчався в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, і за освітою він актор драматичного театру та кіно. Ще під час навчання він співпрацював з Київським академічним Молодим театром та Київським академічним театром юного глядача на Липках.

У кіно він дебютував у 2011 році, зігравши в серіалі «Щоденники темного». Із 2013 року він грає в Київській академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір'я».

У 2020 році актор разом із танцюристкою Яною Заєць брав участь у телепроєкті «Танці з зірками». Він покинув шоу після шостого ефіру, однак встиг освідчитись своїй дівчині Тіні Антоненко. Невдовзі після одруження пара розлучилася. Загалом актор був одружений двічі – першою його обраницею стала одногрупниця на ім’я Ангеліна. Цей шлюб тривав півтора року.

Із 2022 року Тарас Цимбалюк зустрічався з бізнесвумен Світланою Готочкіною. Про розрив пара досі офіційно не повідомляла, але навесні 2025 року актор став головним героєм нового «Холостяка». При цьому зі Світланою Готочкіною він і надалі з’являється на публічних подіях.

Скандали

У грудні 2020 році Тарас Цимбалюк знявся у відеокліпі російського гурту «Ленинград» на пісню «Миг». У відповідь на критику актор заявив, що ставиться з повагою до гурту, а зйомки в кліпі оцінює як «класний досвід». Хоча після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 році актор заявив, що жалкує про це рішення.

У 2024 році Тарас Цимбалюк з’явився у соцмережах скандальної блогерки Анни Алхім, із якою танцював під пісні російських виконавців. Сам актор назвав тих, хто його розкритикував за цей вчинок, «звірами-радикалами», хоча і визнав свою провину.

Нещодавно актор втрапив у ще один скандал. У інстаграм-сторіс він опублікував фото зі зйомок нового фільму «Лютий привіт», в якому він грає бійця 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Інший актор-військовослужбовець Данило Мірешкін розкритикував Цимбалюка за використання айдентики «Азову», оскільки актор не причетний до служби. Втім Тарас Цимбалюк заявив, що сама ж бригада брала участь у створенні цього фільму, а шеврон та навіть бронежилет актору особисто дав військовий з «Азову».

Вибрана фільмографія