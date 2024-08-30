З 1 вересня в «Центрі надії» у Рівному буде нова директорка

У Рівному призначили нову директорку ліцею «Центр надії» ім. Надії Маринович. Попередню очільницю навчального закладу Віру Дундюк звільнили після скандалу, тож міське управління освіти провело конкурс на заміщення посади, в якому перемогла педагогиня з 36-річним стажем Тетяна Пучко. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти Андрій Мазур.

У травні 2024 року батьки учнів та колектив «Центру надії» звернулися до секретаря Рівненської міської ради Віктора Шакирзяна зі скаргами на новопризначену директорку ліцею Віру Дундюк, яка нібито не підтримувала багаторічну авторську програму нетрадиційної форми вивчення іноземної мови та не вирішувала фінансово-господарські питання. За їхніми словами, посадовиця не прислуховувалась до інших педагогів і не йшла на компроміс. Після зустрічі представники влади ініціювали службову перевірку, що тривала до 7 червня.

«У ліцеї рекомендували адаптувати факультативи відповідно до вимог Міносвіти, забезпечити дотримання вимог щодо навантаження на дітей та провести роз'яснювальну роботу з батьками про надання додаткових платних послуг», – йшлося у рішенні комісії.

По завершенню перевірки Віра Дундюк пішла у відпустку, а 1 серпня стало відомо про її звільнення. Управління освіти в Рівному оголосило конкурс на заміщення вакантної посади, в якому 28 серпня перемогла Тетяна Пучко.



«Загальний педагогічний стаж Тетяни Пучко становить 36 років. Професійну діяльність вона розпочала у 1987 році, була вчителькою початкових класів, методисткою методичного кабінету, консультанткою Центру професійного розвитку педагогічних працівників Рівненської міської ради. Також успішно впроваджувала інноваційні технології та стратегії Нової української школи», – розповів ZAXID.NET Андрій Мазур.

Додамо, що «Центр Надії» працює в Рівному з 1991 року. Створила навчальний заклад Надія Маринович, рідна сестра українського дисидента, політв’язня, філософа Мирослава Мариновича. Школа – власний авторський педагогічний проєкт Надії Маринович, в основі якого лежить поглиблене за спеціальною методикою вивчення англійської мови.