У середу, 3 квітня, учитель фізкультури Рівненської гімназії №5 ім. Олександра Борисенка написав заяву на звільнення після того, як у соцмережі поширили інформацію про його причетність до побиття кількох учнів. Водночас директору навчального закладу Сергію Середі оголосили догану.

Інцидент стався 2 лютого 2024 року, однак розголосу він набув 3 квітня після опублікованої у Telegram-спільноті «Рівне 1283» розповіді матері учня Рівненської гімназії №5, яка скаржилася на учителя фізкультури, який нібито побив її 8-річного сина скакалкою. За словами жінки, вона сфотографувала синці на тілі дитини й пішла до директора закладу.

«Він мені відповів, що два тижні тому отримав скаргу він інших батьків першокласника. Я написала заяву щодо прийняття заходів. Директор заяву прийняв та на наступний тиждень нам змінили вчителя. Але вчителя фізкультури не звільнили, він залишився у школі та на цьому тижні він знову проводив урок фізкультури у нашому класі», – зазначила матір учня.

Інформацію про те, що на дії вчителя скаржилися і інші батьки, 4 квітня підтвердив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян. Він повідомив, що чоловіка уже притягали до дисциплінарної відповідальності у січні 2024 року.

Директор гімназії №5 ім. Олександра Борисенка Сергій Середа розповів ZAXID.NET, що учитель фізкультури написав заяву на звільнення 3 квітня після того, як побачив опублікований про нього допис у соцмережі.

«Людина написала заяву і пішла, тому я вважаю, що вже пізно коментувати ситуацію, а мені сьогодні оголосили догану. Це все, що можу сказати з цього приводу», – зазначив Сергій Середа.

Додамо, що 22 лютого за порушення педагогічної етики та приниження гідності дитини звільнили вчительку польської мови Рівненського ліцею №18 Нонну Войтович. Сталося це після оприлюднення відео, в якому жінка обзивала учня за те, що він показав у соцмережах піцу з ниткою, яку купив у шкільній їдальні.