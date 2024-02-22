22 лютого вчительку Рівненського ліцею №18 звільнили через конфлікт з учнем

Учительку Рівненського ліцею №18 звільнили за порушення педагогічної етики та приниження гідності дитини. Сталося це після оприлюднення відео, в якому жінка обзивала учня за те, що він показав у соцмережах піцу з ниткою, яку купив у шкільній їдальні. Про її звільнення 22 лютого повідомили на сторінці Рівненської міської ради у Facebook.

Інцидент трапився у середу, 21 лютого. Один із учнів опублікував відео про те, що знайшов у піці зі шкільної їдальні нитку. Його ролик поширили декілька місцевих Telegram-груп, а через декілька годин з’явилося відео реакції вчительки. Вона публічно принижувала учня, зокрема, казала: «Ти дибіляка, ти скотиняка. Виклади відео, як батьки вдома сваряться».

На подію відреагувала комісія управління освіти Рівненської міської ради, яка виїхала до школи для проведення службового розслідування.

«Взяли пояснення у директора закладу, заступника директора з навчально-виховної роботи. Управління освіти Рівного вважає стиль спілкування вчителя з учнями, відображеного на відео, неприпустимим. За цим фактом вчителя від 22 лютого 2024 року звільнено з займаної посади», – повідомили у Рівненській міській раді.

Із власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що звільнену вчительку звати Нонна Войтович. У навчальному закладі вона викладала польську мову.

Додамо, що наразі у ліцеї триває службове розслідування щодо надання послуг з організації харчування приватним підприємцем.