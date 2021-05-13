Свята - це добре, а ось після свят може бути й кепсько

Великодні свята позаду, як і травневі вихідні. Всі поволі повертаються у звичний ритм життя: навчання, робота, спорт. Але часто разом із хорошими враженнями від проведеного часу за смачними столами у нас залишаються і негативні наслідки у вигляді важкості та дискомфорту у шлунку, підвищеної втоми , навіть загальної інтоксикації організму. Усе це – наслідок вживання великої кількості жирної їжі, алкоголю та недосипання. Ці чинники згубно впливають на нирки, печінку та органи травлення.

Тож як дізнатись, чи з вашим організмом все в нормі? Які наслідки для нього принесли всі ці вихідні у травні? Звісно, чи не найкращим варіантом стане здача аналізів, які допоможуть переконатись у тому, що ваші показники в нормі, або ж в організмі розпочалися зміни, які сигналізують про потребу звернутися до лікаря.

Так, наприклад, у медичній лабораторії європейського рівня «Ескулаб» до 19 травня кожен може скористатися унікальною пропозицією – здати пакет аналізів «Після свят» із приємною знижкою. Вартість пакету становить лише 699 грн замість звичних 815 грн. Що ж входить у цей пакет? Окрім загального аналізу крові (ЗАК), аналізу на рівень глюкози в крові (сироватка/плазма крові), ви отримаєте результати ліпідограми, ниркових та печінкових проб.

Надлишок важкої жирної їжі міг активізувати хронічні захворювання та спричинити нові проблеми. Ці аналізи покажуть, як із навантаженням впоралися серцево-судинна система, нирки та печінка й допоможуть оцінити загальний стан організму.

Крім того, варто пам’ятати, що перед здачею аналізів потрібно дотриматись певних правил підготовки для того, щоб результати були достовірні. Здача аналізів з пакету «Після свят», як і більшості інших аналізів, відбувається зранку та обов’язково натщесерце. Допускається вживання невеликої кількості негазованої води. А от від ранкової запашної кави та куріння необхідно буде утриматись. Якщо напередодні ви відвідували лазню, вживали смажену та жирну їжу, алкоголь, то варто перенести дослідження на один-два дні. До того ж, важливо зауважити, що на деякі показники може впливати прийом лікарських препаратів, емоційне та фізичне навантаження. Тому, якщо ви приймаєте певні ліки, про це варто розповісти адміністратору безпосередньо у відділенні.

Тож, аби свята залишили лише приємні спогади, потурбуйтеся про себе – перевіряйте показники організму вчасно із пакетом «Після свят» і за необхідності проконсультуйтесь з лікарем.

Якщо у вас залишились запитання, звертайтесь за телефоном Інформаційної лінії лабораторії «Ескулаб»: 0 800 50 36 80.