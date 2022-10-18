Наприкінці жовтня та на початку листопада на Львівщині прогнозують помірно теплу погоду

У наступні три дні cиноптики прогнозують на заході України похолодання і навіть нічні заморозки. Однак з 22 жовтня знову потепліє. Помірно тепла погода в межах 15-20°C тепла збережеться до кінця жовтня та на початку листопада.

За словами синоптикині Львівського регіонального гідрометцентру Олени Смалюх, з 19 жовтня очікується зміна погодних умов. Будуть проходити холодні атмосферні фронти, дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°C, вдень – 10-15 градусів тепла.

Найхолодніша денна температура у найближчий час буде 20 жовтня. Погоду зумовлюватиме антициклон, сформований над Польщею. Буде без істотних опадів, північно-західний вітер 7-12 м/с. Нічна термпература від -2°C до +2°C, а вдень 5-10°C тепла.

21 жовтня буде без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вночі буде від -4°C морозу до +1°C тепла, вдень 10-15°C тепла.

«Якщо 20 жовтня буде найхолодніший день, то 21 жовтня – найхолодніша ніч, порівняно з попередніми днями», – розповіла Олена Смалюх ZAXID.NET.

Вже з 22 жовтня потепліє. Очікується хмарно з прояснення. Вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 5-10 м/с. Нічна температура 0-5°C тепла, вдень – 11-16°C.

23 жовтня без істотних опадів. Вітер південно-західний. Нічна температура 1-6°C тепла, вдень – 11-16°C тепла.

«Тепла погода очікується до кінця жовтня і на початку листопада. Є ймовірність, що до кінця місяця температури будуть в межах 15-20°C тепла. Без істотних опадів», – каже Олена Смалюх.

З її слів, максимальні температури наприкінці жовтня на Львівщині були зафіксовані у 2019 році – 20-22 жовтня було 22,7­-23,2°C. А 30 жовтня у 2018 році була максимальна температура 21,6°C. У листопаді максимальні температури були зафіксовані в 2014 році – 8 листопада 21,4°C, а 14 листопада 2010 року – 19,8°C тепла.