Оресту Хамулі було 54 роки

У суботу, 2 березня, стало відомо, що після важкої хвороби помер директор Львівського комунального АТП-1 Орест Хамула. Йому було 54 роки. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Дуже сумна новина для громади Львова. Висловлюємо співчуття рідним та близьким!», – написав міський голова Львова Андрій Садовий.

Водночас міський голова не зазначив, яка недуга була у Ореста Хамули.

Згодом у Львівській міськраді повідомили, що парастас відбудеться в неділю, 3 березня, о 17:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя, що на вул. Пекарській, 52. Прощання і похорон відбудуться в понеділок, 4 березня, о 14:00 в Гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній. Поховають Ореста Хамулу на Личаківському цвинтарі.

Зазначимо, що Орест Хамула очолював комунальне підприємство АТП-1 з 2017 року.