Кількість вишів скоротять і об'єднають

Міністерство освіти і науки України займається трансформацією закладів вищої освіти, реформу планують закінчити до 2030 року. Всі університети планують поділити на три типи. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Дзеркалу тижня», пише НУШ.

Зараз в Україні є 151 державний університет та 90 приватних, з них після реформи має залишитися сто. МОН планує переходити на три типи закладів вищої освіти, щоб уніфікувати їх із європейськими на час вступу України до Європейського Союзу.

Перший тип – класичний університет, у якому розвивають програми гуманітаристики, соціальних наук, природничих спеціальностей. Часто в таких закладах є автономні медичні факультети чи інститути. Класичні університети мають розвинуту наукову інфраструктуру, в найпотужніших з них – понад 40% студентів є магістрами та аспірантами.

Другий тип – прикладні університети чи університети прикладних наук, які співпрацюють із бізнесом у напрямі прикладних досліджень та розвивають дуальні програми.

Третій тип – світоглядні академії, наприклад, у форматі Liberal Arts, художніх чи музичних закладів.

«Приклад такого підходу показують Острозька академія, Могилянка, Український католицький університет — вони є радше неприкладними світоглядними центрами, які концентруються переважно на бакалаврській освіті й ніколи не будуть потужними науковими центрами. Але ці ЗВО популярні серед вступників і відповідають потребі суспільства в підготовці громадян із широким, часто критичним світоглядом», – додав заступник міністра освіти і науки.

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Як пояснює Михайло Винницький, приєднувати консерваторію до університету ніхто не буде, адже музична освіта не передбачає великої вибірковості предметів чи формування кругозору через розвиток широких компетентностей. Натомість гуманітарна, соціально-економічна освіта чи комп’ютерна інженерія можуть бути в широкопрофільному та міждисциплінарному форматі.