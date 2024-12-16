37-річний український письменник Андрій Любка

Андрій Любка став лауреатом польсько-української літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського-2024. Про це у понеділок, 16 грудня, повідомив Польський інститут в Києві. Лауреат премії отримає 5 тис. євро та піврічну стипендію Gaude Polonia від Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

У 2024 році фіналістами премії також були письменниця та військова Ярина Чорногуз, письменник Олександр Михед. Переможця визначало польсько-українське журі на чолі з директором Польського інституту в Києві Ярославом Годуном. Також до складу журі увійшли публіцистка Богуміла Бердиховська, письменник та військовий Артем Чех, письменниця та журналістка Ірина Славінська, перекладачка Анна Коженьовська-Бігун.

В Україні з 2007 року присуджують премію Конрада-Коженьовського письменникам віком до 40 років. Журі оцінює послідовність творчої реалізації, актуальність тем, вплив на розширення знань. У 2019 році премію отримував Артем Чех, а у 2021 році – Вікторія Амеліна. У 2022 та 2023 році премію не проводили.

Зазначимо, що 37-річний український письменник, перекладач та волонтер Андрій Любка, який цьогоріч отримав премію Конрада, також є лауреатом премії імені Юрія Шевельова за модерну есеїстику (збірка «Саудаде», 2017 рік). Любка автор романів «Карбід», «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан», «Малий український роман». У 2022 році вийшла його збірка есеїв «Щось зі мною не так». З початку повномасштабного вторгнення письменник придбав для ЗСУ 320 автомобілів.

Додамо, що англійський письменник польського походження Джозеф Конрад-Коженьовський родом з Бердичева на Житомирщині. Конрад є одним з найвидатніших англійських прозаїків.