Письменник Юрко Іздрик став лауреатом народної премії «Золотий ліфон». До нагороди спричинила книга Naked One. Це збірка поезій, видана як фотоальбом відвертих фото автора, зроблених Анастасією Теликовою.

«Автор Тої Самої Книжки, яку ми так і не змогли прочитати. Щоразу відволікалися на ілюстрації. Еротична фотосесія, яка позбавила сну всіх нас. Не повторювати в реальному житті! Бо це неповторне. Чоловік, поруч з яким губляться думки, ховаються слова, тупляться ножі», – йдеться на сторінці премії у Facebook.

«Золотий ліфон − відзнака найсексуальніших українських митців. Її заснували 2019 року. До журі рейтингу входять: Анна Арінархова, засновниця премії; Олена Павлова, художниця, поетеса, авторка «Кота Інжира», редакторка; Наталія Каташинська, менеджерка освітніх проектів; Ольга Богачевська, журналістка, акторка, ведуча; Олександра Лиховид, копірайтерка; Надія Давиденко, учасниця рейтингу.

Минулого року рейтинг очолив письменник Сергій Жадан.