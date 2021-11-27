Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив перелік творів, допущених у другий тур конкурсу на здобуття премії 2022 року.
Конкурс серед висунутих творів проводиться за всіма номінаціями у три тури. До другого туру пройшло 35 творів.
Література
- Дуда Тамара Анатоліївна (Тамара Горіха Зерня). Роман «Доця» (2019 р., видавництво «Білка», м. Київ). Представлено Видавництвом «Білка».
- Володимир Єшкілєв. Романи «Унія» (2021 р., видавництво «Фоліо», м. Харків) та «Каїн» (2020 р., видавництво «Фоліо», м. Харків). Представлено ТОВ «Видавництво Фоліо».
- Юрій Іздрик. Книга поезій «Інші речі» (2021 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено Громадське об'єднання Галицького району м. Львова «Вірменська 35».
- Сергій Нечитайло (Осока). Книга прози «Три лини для Марії» (2020 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ТОВ «Видавництво Старого Лева».
- Володимир Пузій (Володимир Аренєв). Книга «Заклятий меч, або Голос крові» (2020 р., видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», м. Київ). Представлено Видавництвом «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га».
- Артем Сопронюк (Маркіян Камиш). Збірка «Оформляндія. Чормет. Ряска». (2021 р., видавництво «Нора-Друк», м. Київ). Представлено ТОВ «Нора-Друк».
- Борис Херсонський. Книги поезій «Вклонитися дереву» (2019 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів), «Сталіна не було» (2018 р., видавництво «Фоліо», м. Харків), «Будемо теплом і попілом» (2020 р., «Дух і літера», м. Київ). Представлено Головою Комітету Макаровим Юрієм.
Літературознавство і мистецтвознавство
- Дмитро Горбачов. Книга «Лицарі голодного Ренесансу» (2020 р., видавництво «Дух і Літера», м. Київ). Представлено членкинею комітету Корнієнко (Славінською) Іриною.
- Григорій Грабович. Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм» (2018-2020). Представлено ТОВ «Часопис "Критика"».
- Микола Ільницький. Книга «Читаючи, перечитуючи... Літературознавчі статті, портрети, роздуми» (2019 р., видавництво «Навчальна книга – Богдан», м. Тернопіль). Представлено Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка.
- Олена Кашуба-Вольвач. Виставковий проект «Олександр Богомазов: творча лабораторія» (2019). Представлено Національним художнім музеєм України.
- Аліса Ложкіна. Книга «Перманентна революція. Мистецтво України ХХ - початку ХХІ ст.» (2019 р., видавництво ArtHuss, м. Київ). Представлено Національним центром ділового та культурного співробітництва «Український дім"».
- Тарас Лютий. Книга «Двійник. Про природу дублювання і множинності» (2021 р., видавництво "Віхола", м. Київ).Представлено ТОВ «Віхола».
- Марія Мудрак Мирослава. Книга «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду» (2021 р., видавництво «Родовід», м. Київ). Представлено ТОВ «Видавництво Родовід».
- Галина Скляренко. Книги «Українські художники: з відлиги до Незалежності» у 2-х книгах (2020 р., видавництво Huss, м. Київ) та «Нова українська скульптура» (2021 р., видавництво Huss, м. Київ) Представлено Інститутом проблем сучасного мистецтва.
- Назар Федорак. Книга «Вінець і вирій українського бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди» (2020 р., видавництво «Акта», м. Харків). Представлено Товариством з обмеженою відповідальністю «Акта».
Публіцистика, журналістика
- Андрій Бондар. Книга «Ласощі для Медора» (2021 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів. Представлено Львівською міською громадською організацією «Мистецька рада "Діалог"».
- Костянтин Родик. Книга «Сізіф ХХ. Книжка vs політика» (2019 р., видавництво «Балтія-Друк», м. Київ). Представлено Асоціація Українських Письменників.
- Микола Рябчук. Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї» (2021 р. , «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ГО «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу».
Музичне мистецтво
- Марія Бурмака. Авторський концерт «Ніжно. Тихо. Голосно». Представлено ГО «Перфектна Арт Група».
- Ярина Винницька. Концерт - візитівка «Ковчег Україна». Представлено членкинею rомітету Сінькевич Юлією.
- Олег Шпудейко. Альбом Madrigals. Представлено членом комітету І. Панасовим.
- Олександр Яковчук. Симфонічний диптих «Революція Гідності»: І частина - Симфонія №7 «Майдан», ІІ частина - симфонія №8 «Нескорені»; поема «Молитва до Марії», вірші Тараса Шевченка для сопрано та мішаного хору без супроводу; Кантата «Думи мої», вірші Тараса Шевченка для баритона, мішаного хору та флейти. Представлено Київською організацією Національної спілки композиторів України.
Візуальні мистецтва
- Петро Антип. Виставковий проект «Сучасна архаїка». Представлено Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького.
- Микита Кадан. Персональна виставка «Камінь б'є камінь». Представлено Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука "Сучасне мистецтво в Україні».
- Іван Микитюк. Портрети із серії скульптурних робіт «Мої односельчани». Представлено Музеєм мистецтв Прикарпаття.
- Тіберій Сільваші. Інсталяція «Крила». Представлено ГО «Музей сучасного мистецтва».
Кіномистецтво
- Роман Балаян. Повнометражний ігровий фільм «Ми є... Ми поруч». Представлено Національною спілкою кінематографістів України.
- Ірина (Ірма) Вітовська-Ванца. Виконання головних ролей у фільмах «Брама», «Мої думки тихі», «Казка старого мельника». Представлено членом комітету Держипільським Русланом.
- Аліна Горлова. Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться». Представлено ТОВ «Табор».
- Катерина Горностай. Національний повнометражний ігровий фільм «Стоп-Земля». Представлено Громадською Спілкою «Асоціація кіноіндустрії України».
Театральне мистецтво
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Андрій Білоус, Ніна Колеснікова, Усеін Бекіров, Борис Орлов. Вистава «Шинель» за однойменною п'єсою Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру. Представлено Молодим театром.
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Катерина Кухар, Олександр Стоянов. Постановка «Children of the Night. Androgyne» (балет). Представлено Київським державним фаховим хореографічним коледжем.
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Тамара Трунова, Наталя Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко, Валерія Ходос. Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Представлено театром драми і комедії на лівому березі Дніпра.
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Іван Уривський, Петро Богомазов, Остап Ступка, Олександр Форманчук. Вистава «Пер Гюнт» Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. Представлено Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка.