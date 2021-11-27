Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив перелік творів, допущених у другий тур конкурсу на здобуття премії 2022 року. Конкурс серед висунутих творів проводиться за всіма номінаціями у три тури. До другого туру пройшло 35 творів. Література Дуда Тамара Анатоліївна ( Тамара Горіха Зерня ). Роман «Доця» (2019 р., видавництво «Білка», м. Київ). Представлено Видавництвом «Білка».

). Роман «Доця» (2019 р., видавництво «Білка», м. Київ). Представлено Видавництвом «Білка». Володимир Єшкілєв . Романи «Унія» (2021 р., видавництво «Фоліо», м. Харків) та «Каїн» (2020 р., видавництво «Фоліо», м. Харків). Представлено ТОВ «Видавництво Фоліо».

. Романи «Унія» (2021 р., видавництво «Фоліо», м. Харків) та «Каїн» (2020 р., видавництво «Фоліо», м. Харків). Представлено ТОВ «Видавництво Фоліо». Юрій Іздрик . Книга поезій «Інші речі» (2021 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено Громадське об'єднання Галицького району м. Львова «Вірменська 35».

. Книга поезій «Інші речі» (2021 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено Громадське об'єднання Галицького району м. Львова «Вірменська 35». Сергій Нечитайло (Осока) . Книга прози «Три лини для Марії» (2020 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ТОВ «Видавництво Старого Лева».

. Книга прози «Три лини для Марії» (2020 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ТОВ «Видавництво Старого Лева». Володимир Пузій ( Володимир Аренєв ). Книга «Заклятий меч, або Голос крові» (2020 р., видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», м. Київ). Представлено Видавництвом «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га».

). Книга «Заклятий меч, або Голос крові» (2020 р., видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», м. Київ). Представлено Видавництвом «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га». Артем Сопронюк ( Маркіян Камиш ). Збірка «Оформляндія. Чормет. Ряска». (2021 р., видавництво «Нора-Друк», м. Київ). Представлено ТОВ «Нора-Друк».

). Збірка «Оформляндія. Чормет. Ряска». (2021 р., видавництво «Нора-Друк», м. Київ). Представлено ТОВ «Нора-Друк». Борис Херсонський. Книги поезій «Вклонитися дереву» (2019 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів), «Сталіна не було» (2018 р., видавництво «Фоліо», м. Харків), «Будемо теплом і попілом» (2020 р., «Дух і літера», м. Київ). Представлено Головою Комітету Макаровим Юрієм. Літературознавство і мистецтвознавство Дмитро Горбачов . Книга «Лицарі голодного Ренесансу» (2020 р., видавництво «Дух і Літера», м. Київ). Представлено членкинею комітету Корнієнко (Славінською) Іриною.

. Книга «Лицарі голодного Ренесансу» (2020 р., видавництво «Дух і Літера», м. Київ). Представлено членкинею комітету Корнієнко (Славінською) Іриною. Григорій Грабович . Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм» (2018-2020). Представлено ТОВ «Часопис "Критика"».

. Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм» (2018-2020). Представлено ТОВ «Часопис "Критика"». Микола Ільницький . Книга «Читаючи, перечитуючи... Літературознавчі статті, портрети, роздуми» (2019 р., видавництво «Навчальна книга – Богдан», м. Тернопіль). Представлено Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка.

. Книга «Читаючи, перечитуючи... Літературознавчі статті, портрети, роздуми» (2019 р., видавництво «Навчальна книга – Богдан», м. Тернопіль). Представлено Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка. Олена Кашуба-Вольвач . Виставковий проект «Олександр Богомазов: творча лабораторія» (2019). Представлено Національним художнім музеєм України.

. Виставковий проект «Олександр Богомазов: творча лабораторія» (2019). Представлено Національним художнім музеєм України. Аліса Ложкіна . Книга «Перманентна революція. Мистецтво України ХХ - початку ХХІ ст.» (2019 р., видавництво ArtHuss, м. Київ). Представлено Національним центром ділового та культурного співробітництва «Український дім"».

. Книга «Перманентна революція. Мистецтво України ХХ - початку ХХІ ст.» (2019 р., видавництво ArtHuss, м. Київ). Представлено Національним центром ділового та культурного співробітництва «Український дім"». Тарас Лютий . Книга «Двійник. Про природу дублювання і множинності» (2021 р., видавництво "Віхола", м. Київ).Представлено ТОВ «Віхола».

. Книга «Двійник. Про природу дублювання і множинності» (2021 р., видавництво "Віхола", м. Київ).Представлено ТОВ «Віхола». Марія Мудрак Мирослава . Книга «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду» (2021 р., видавництво «Родовід», м. Київ). Представлено ТОВ «Видавництво Родовід».

. Книга «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду» (2021 р., видавництво «Родовід», м. Київ). Представлено ТОВ «Видавництво Родовід». Галина Скляренко . Книги «Українські художники: з відлиги до Незалежності» у 2-х книгах (2020 р., видавництво Huss, м. Київ) та «Нова українська скульптура» (2021 р., видавництво Huss, м. Київ) Представлено Інститутом проблем сучасного мистецтва.

. Книги «Українські художники: з відлиги до Незалежності» у 2-х книгах (2020 р., видавництво Huss, м. Київ) та «Нова українська скульптура» (2021 р., видавництво Huss, м. Київ) Представлено Інститутом проблем сучасного мистецтва. Назар Федорак. Книга «Вінець і вирій українського бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди» (2020 р., видавництво «Акта», м. Харків). Представлено Товариством з обмеженою відповідальністю «Акта». Публіцистика, журналістика Андрій Бондар . Книга «Ласощі для Медора» (2021 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів. Представлено Львівською міською громадською організацією «Мистецька рада "Діалог"».

. Книга «Ласощі для Медора» (2021 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів. Представлено Львівською міською громадською організацією «Мистецька рада "Діалог"». Костянтин Родик . Книга «Сізіф ХХ. Книжка vs політика» (2019 р., видавництво «Балтія-Друк», м. Київ). Представлено Асоціація Українських Письменників.

. Книга «Сізіф ХХ. Книжка vs політика» (2019 р., видавництво «Балтія-Друк», м. Київ). Представлено Асоціація Українських Письменників. Микола Рябчук. Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї» (2021 р. , «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ГО «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу». Музичне мистецтво Марія Бурмака . Авторський концерт «Ніжно. Тихо. Голосно». Представлено ГО «Перфектна Арт Група».

. Авторський концерт «Ніжно. Тихо. Голосно». Представлено ГО «Перфектна Арт Група». Ярина Винницька . Концерт - візитівка «Ковчег Україна». Представлено членкинею rомітету Сінькевич Юлією.

. Концерт - візитівка «Ковчег Україна». Представлено членкинею rомітету Сінькевич Юлією. Олег Шпудейко . Альбом Madrigals. Представлено членом комітету І. Панасовим.

. Альбом Madrigals. Представлено членом комітету І. Панасовим. Олександр Яковчук. Симфонічний диптих «Революція Гідності»: І частина - Симфонія №7 «Майдан», ІІ частина - симфонія №8 «Нескорені»; поема «Молитва до Марії», вірші Тараса Шевченка для сопрано та мішаного хору без супроводу; Кантата «Думи мої», вірші Тараса Шевченка для баритона, мішаного хору та флейти. Представлено Київською організацією Національної спілки композиторів України. Візуальні мистецтва Петро Антип . Виставковий проект «Сучасна архаїка». Представлено Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького.

. Виставковий проект «Сучасна архаїка». Представлено Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. Микита Кадан . Персональна виставка «Камінь б'є камінь». Представлено Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука "Сучасне мистецтво в Україні».

. Персональна виставка «Камінь б'є камінь». Представлено Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука "Сучасне мистецтво в Україні». Іван Микитюк . Портрети із серії скульптурних робіт «Мої односельчани». Представлено Музеєм мистецтв Прикарпаття.

. Портрети із серії скульптурних робіт «Мої односельчани». Представлено Музеєм мистецтв Прикарпаття. Тіберій Сільваші. Інсталяція «Крила». Представлено ГО «Музей сучасного мистецтва». Кіномистецтво Роман Балаян . Повнометражний ігровий фільм «Ми є... Ми поруч». Представлено Національною спілкою кінематографістів України.

. Повнометражний ігровий фільм «Ми є... Ми поруч». Представлено Національною спілкою кінематографістів України. Ірина (Ірма) Вітовська-Ванца . Виконання головних ролей у фільмах «Брама», «Мої думки тихі», «Казка старого мельника». Представлено членом комітету Держипільським Русланом.

. Виконання головних ролей у фільмах «Брама», «Мої думки тихі», «Казка старого мельника». Представлено членом комітету Держипільським Русланом. Аліна Горлова . Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться». Представлено ТОВ «Табор».

. Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться». Представлено ТОВ «Табор». Катерина Горностай. Національний повнометражний ігровий фільм «Стоп-Земля». Представлено Громадською Спілкою «Асоціація кіноіндустрії України». Театральне мистецтво Андрій Білоус, Ніна Колеснікова, Усеін Бекіров, Борис Орлов . Вистава «Шинель» за однойменною п'єсою Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру. Представлено Молодим театром.

Катерина Кухар, Олександр Стоянов . Постановка «Children of the Night. Androgyne» (балет). Представлено Київським державним фаховим хореографічним коледжем.

Тамара Трунова, Наталя Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко, Валерія Ходос. Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Представлено театром драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Іван Уривський, Петро Богомазов, Остап Ступка, Олександр Форманчук. Вистава «Пер Гюнт» Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. Представлено Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка.

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