На Донбасі завжди була «вільна економічна зона». Сюди вливались мільярди, які потім перетворювались на гігантський олігархічний капітал. Капітал, який згодом підривав конкурентну економіку, корумпував українську політику, ослаблював державні інституції і армію в тому числі.

Зараз значна частина Донбасу – це окуповані Росією території. І жоден економічний статус не допоможе їх звільнити. Лише сильна країна, сильна армія, міцна економіка і надійні міжнародні альянси. Все інше – від лукавого!

Опитування з такими опціями під час місцевих виборів позбавлене будь-якого правового статусу. Це або популізм, або виконання чужого плану ослаблення України.

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