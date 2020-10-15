Питання про Донбас – це або популізм, або чужий план
Блог мера Львова Андрія Садового
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На Донбасі завжди була «вільна економічна зона». Сюди вливались мільярди, які потім перетворювались на гігантський олігархічний капітал. Капітал, який згодом підривав конкурентну економіку, корумпував українську політику, ослаблював державні інституції і армію в тому числі.
Зараз значна частина Донбасу – це окуповані Росією території. І жоден економічний статус не допоможе їх звільнити. Лише сильна країна, сильна армія, міцна економіка і надійні міжнародні альянси. Все інше – від лукавого!
Опитування з такими опціями під час місцевих виборів позбавлене будь-якого правового статусу. Це або популізм, або виконання чужого плану ослаблення України.
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