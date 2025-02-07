Конкурс об’єднав понад сотню випускників швейних училищ та початківців у модній індустрії

29-31 січня 2025 року в рамках виставки KYIV FASHION відбувся півфінал всеукраїнського конкурсу «FASHION BUSINESS ПРОРИВ», спрямованого на підтримку молодих талантів у сфері моди. Організатором конкурсу є Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «Фешен Глобус Юкрейн».

Інформаційним партнером виступив телеканал «Київ».

Конкурс об’єднав понад сотню випускників швейних училищ та початківців у модній індустрії. Це щорічний проєкт, в якому кожен рік ми обирається нова тема, але підхід зберігається. Учасники пройшли підготовчий етап, що включав онлайн-курс із fashion-бізнесу та офлайн-консультації у шести містах України: Львові, Хмельницькому, Одесі, Луцьку, Харкові та Дніпрі.

Для оцінки робіт конкурсантів було залучене міжнародне журі. Представники Греції, Румунії, Німеччини, Єгипту, Італії, Франції та Америки відзначали, що вироби українських студентів гідні того, щоб продаватися по всьому світу.

Учасники конкурсу «FASHION BUSINESS ПРОРИВ» активно використовують нові можливості модної індустрії. Однією з ключових складових сучасного дизайну є 3D-моделювання.

Голда Виноградська, засновниця Конкурсу та президентка національного галузевого партнерства у легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine, підкреслила:

«Нові знання та нове обладнання, якого не вистачає в Україні, зʼявляється завдяки грантовим проектам, наприклад, такому як «ERAZMUS +», та завдяки спільній праці з закладами освіти в інших країнах світу. Проєкт 3D CONCEPTS FOR FASHION 3D4U, в якому беруть участь три українських університети – Київський, Луцький і Хмельницький та Дрезденський, Румунський університет в Ясах і університет в Греції, працює вже рік. Завдяки 3D-моделюванню відбувається багато віртуальної роботи, а це означає, що відбувається величезна економія сил, ресурсів і результат досягається швидше».

Глядацьке голосування та переможці

Виставка талановитих стартаперів «FASHION BUSINESS ПРОРИВ» викликала неабиякий інтерес відвідувачів виставки KYIV FASHION, в рамках якої були представлені роботи учасників Конкурсу. Багато відвідувачів цікавилися, де можна придбати представлені вироби, що свідчить про перші комерційні успіхи конкурсантів.

Лідером глядацького голосування став стартап №31 FitLab – лабораторія зручного та сучасного одягу від Криворізького навчально-виробничого центру, який набрав 362 голоси. Це чудовий приклад співпраці майстрів, викладачів та студентів у створенні конкурентоспроможного продукту.

Також партнери конкурсу вручали спеціальні нагороди. Завдяки конкурсу «FASHION BUSINESS ПРОРИВ» молоді дизайнери отримали потужний старт для свого майбутнього в індустрії моди.

До топ-20 півфіналістів увійшли такі проєкти:

Kuzina@Zruchno (Одеський технічний фаховий коледж);

La Vie en Tweed (Хмельницький національний університет);

RiKate (Луцький національний технічний університет);

Vilna Ptaha (Решетилівський художній ліцей);

ПРОМІНЬ (Нововолинський центр професійної освіти);

Ліблія (Центр професійно-технічної освіти м. Івано-Франківська);

РОДОВІД (Запорізьке ВПУ моди і стилю);

KAMERBAND (Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму);

FaYno (Луцький центр професійно-технічної освіти);

ЗновЖиттЯ (Харківське вище професійне училище сфери послуг);

BLOSSOM (Київський національний університет технологій та дизайну);

Serdar Safo (Луцький національний технічний університет);

ReJeans (Дніпровський фаховий коледж технологій та дизайну);

Freya_clo (Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну);

FitLab (Криворізький навчально-виробничий центр);

GraviCross (Міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців);

Okrylena (Технічний фаховий коледж ЛНТУ);

Mary&co (Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування);

Kvіtka Namysto (Подільський професійний коледж);

Kvitka (Львівський професійний коледж моделювання і ресторанної справи).

Львівський професійний коледж моделювання та ресторанної справи потрапили в 20-ку півфіналістів.