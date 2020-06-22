Пивний гігант Carlsberg погрожує судом львівській крафтовій броварні

Пивоварня «Правда» випустила близько 5000 пляшок пива «1716»

Компанія «Carlsberg Україна» погрожує подати до суду на львівську крафтову пивоварню «Правда» через випуск лімітованої серії пива «1716» з етикеткою, що нагадує відоме пиво «Львівське 1715». «Carlsberg Україна» вимагає зняти з продажу пиво «1716» і більше його не виробляти, погрожуючи судом місцевим броварам. Ті ж стверджують, що хотіли лише пожартувати на пивним гігантом.

Як повідомив ZAXID.NET засновник пивоварні «Правда» Юрко Заставний, нещодавно на адресу пивоварні надійшов лист від компанії «Carlsberg Україна» з вимогою зняти з продажу пиво «1716», яке «Правда» випустила більше ніж півроку тому. Етикетку пива «1716», пояснює Заставний, спеціально зробили подібною на етикетку «Львівського 1715», щоб пожартувати над масовим виробником.

«Ми вирішили нашу 1716 варку присвятити тролінговому пиву, ніби жартівливо скопіювати пиво «Львівське 1715». Адже це пиво, яке позиціонується як львівське, до Львова жодного стосунку вже не має. Воно втратило львівське коріння і залишається лише захищеною юридично торговою маркою. Нам, як дійсно львівській пивоварні, не подобається узурпація слова «львівське» колегами з великої пивоварні. Тому ми вирішили зробити тролінговий продукт. Він абсолютно далекий від того, щоб паразитувати на продажах «1715». Ми не бажаємо, щоб люди хотячи купити «1715», раптом почали купувати наше пиво», – розповів Юрко Заставний.

За його словами, попри певну схожість етикеток пив «Львівське 1715» та «1716», сплутати ці продукти неможливо.

«Ми випускаємо пиво в пляшці 0,33 і нас не можливо сплутати з «1715». На нашій етикетці – легко знущальний текст про якісь слогани придумані маркетологами, які до пивоваріння стосунку не мають (легенди про монахів, від батька до сина тощо). Ми є абсолютно іншим продуктом», – переконує Заставний.

Натомість юристи компанії «Carlsberg Україна» вважають, що через використання крафтовою пивоварнею «Правда» етикетки зі схожими елементами до «Львівського 1715», споживачі можуть сплутати ці два пива.

«Упаковка пива «1716» імітує зовнішній вигляд пива «1715», адже є схожою із зареєстрованими знаками та може призвести до змішування із діяльністю «Carlsberg Україна».. Так, на етикетці пива «1716», як і на етикетці «1715», використовується схожа кольорова гама, виконана в комбінації зелено-жовто-білих кольорів. В обох етикетках використані схожі геометричні фігури, а саме овали, в середині яких розміщується основна інформація. На обох продуктах у верхній частині овалу розміщений герб з левом всередині. В оформленні нижньої частини етикетки пива «1716» використано зображення панорами міста, а також плашки у вигляді дуги з текстом, як і на етикетці «Львівське 1715», – зокрема, йдеться у листі «Carlsberg Україна» до «Правди», який надав ZAXID.NET Юрко Заставний.

Етикетки пива «Львівське 1715» та «1716»

Судячи з цього листа, «Carlsberg Україна» вимагає у «Правди» не використовувати більше на етикетках елементів, схожих на оформлення пляшок «Львівське 1715».

«У випадку невиконання вимоги у вказаний строк, ми зберігаємо за собою право вчинити всі необхідні дії, у тому числі звернутися із відповідними заявами до уповноважених органів та розпочати судовий процес включно з вимогами щодо відшкодування всіх збитків», – йдеться у листі «Carlsberg Україна».

Загалом пивоварня «Правда» випустила близько 5000 пляшок пива «1716» місткістю 0,33 л. Це лімітована серія, яку повторювати більше не планують. Попри менший об'єм пляшка «1716» коштує 41 грн, тоді як півлітрова пляшка «1715» – лише 17 грн.

«Звісно, варити ми це пиво більше не будемо. Це лімітована варка, ми зварили певну кількість пляшок і більше не повторимо ні етикетку, ні смак пива. Кількість пива залишилась невелика, ми розпродуємо залишки. Єдине, що ми працюємо з мережею «Сільпо» і не можемо вплинути на партію, що продається в них», – уточнив ZAXID.NET керівник піар-відділу компанії «Холдинг емоцій!FEST» Тарас Маселко.

Зазначимо, що крафтове пиво «Правда» почали варити у Львові в 2014 році, тоді ж на площі Ринок у Львові відрили однойменний паб, що входить у мережу закладів «Холдинг емоцій !FEST». «Правда» часто випускає серії пива зі іронічними етикетками, що стосуються різних подій, політки, історії тощо. Наприклад, серед продуктів «Правди» є пиво Putin Huilo, Obama Hope, Trump. Торік пивоварня випустила пиво «ЗроБлять нас разом», потроливши передвиборчу компанію президента Володимира Зеленського.

«Carlsberg Україна» входить до світової корпорації Carlsberg. З поміж іншого, «Carlsberg Україна» володіє торговою маркою «Львівське».