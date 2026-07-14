Антон Царенко у період виступів за «Лехію»

Півзахисник «Динамо» Антон Царенко став гравцем австрійського «Блау-Вайсс», повідомляє офіційний сайт клубу з Лінца.

22-річний хавбек перейшов до нової команди на правах річної оренди з правом викупу гравця.

Нагадаємо, Царенко – вихованець «Динамо», де й розпочав професіональну кар’єру в 2020 році. Минулий сезон півзахисник провів в оренді в гданській «Лехії». За польський клуб, який за підсумками першості вилетів з Екстракляси, він провів 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти.

Його контракт з «Динамо» чинний до 30 червня 2028 року. У складі молодіжної збірної України зіграв 11 поєдинків. Transfermarkt оцінює Антона в 300 тисяч євро.

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До слова, «Блау-Вайсс» у минулому чемпіонаті фінішував у турнірній таблиці австрійської Бундесліги на останній сходинці і вилетів у другий за силою дивізіон.