Пластуни Львівщини вперше разом запалили «Різдвяну свічечку»

У Львові стартувала щорічна пластова зустріч

У п'ятницю, 5 січня, в храмі поблизу Центру Митрополита Андрея Шептицького стартувала щорічна пластова зустріч «Різдвяна свічечка». Цьогоріч вперше пластуни з усієї Львівщини зібрались разом, щоб відсвяткувати Христове Різдво, інформує департамент інформаційної політики Львівської ОДА.

Як зазначається, зустріч почалася з міжнародної акції поширення Вифлеємського Вогню Миру, який після завершення святкувань пластуни повезуть до своїх домівок, сиротинців, будинків для осіб з обмеженими можливостями, лікарень, державних установ тощо.

Із стартом пластунів Львівщини привітав голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Упродовж Різдвяних свят учасники Пласту з різних куточків області: від Сокалю до Старого Самбора, колядуватимуть, віншуватимуть, показуватимуть свої вертепи, різдвяні ролики, обміняються привітаннями, а також частуваннями.

Нагадаємо, у грудні львівський осередок Пласту влаштував благодійний захід, щоби зібрати кошти на потреби організації. До участі запросили своїх меценатів та потенційних інвесторів. Також повідомлялося, що 18 грудня пластуни і скаути Львова принесли в Ратушу Вифлеємський вогонь