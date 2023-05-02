Через це не можна оплатити деякі товари і послуги онлайн

Платіжний сервіс WayForPay повідомив, що партнерські банки призупиняють роботу із ним через затримку з боку Національного банку України у розгляді продовження ліцензії. До моменту видачі ліцензії прийом платежів у сервісі призупинено. Повідомляється також, що НБУ продовжує розгляд пакетів документів, поданих учасниками ринку до 1 травня в межах процесу переліцензування. Орієнтовний строк отримання ліцензії ТОВ «Вей фор пей» – 5 травня 2023 року. За даними сервісу YouControl, ТОВ Фінансова компанія «Вей фор пей» зареєстрована у 2015 році. Її засновником є кіпрська Compare Group Limited, а бенефціаром – техно-підприємець Геннадій Васюков, який також є власником низки інших компаній у сфері фінансів, реклами та права.

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