У передмісті Жовкви до кінця 2021 року планують створити приватний індустріальний парк площею близько 85 га. Будівництвом промислового об’єкта займатиметься львівська компанія P. R. Development, що входить до складу PR Group. Група вже володіє індустріальним парком Sigma Park Yarychiv у селі Старий Яричів Кам’янка-Бузького району.

Як розповів ZAXID.NET керівний партнер і співвласник PR Group Роман Процак, проект Жовківського індустріального парку (Zhovkva Industrial Park) наразі перебуває на стадії розробки та погодження детального плану території.

Згідно із ним, парк розташовуватиметься на ділянці площею близько 85 га у трикутнику між містом Жовква і селами Воля-Висоцька та Глинськ. Звести його планують в три черги, першу з яких мають запустити наприкінці цього року. Розробкою стратегії та будівництвом займатиметься девелоперська компанія P. R. Development з групи PR Group.

Компанія вже викупила 20 га для індустріального парку у дрібних землевласників, решту планують взяти в оренду або придбати на аукціонах.

За словами Романа Процака, наразі вони мають укладені меморандуми з чотирма компаніями, які згодом планують працювати у Zhovkva Industrial Park. Їхні назви співвласник PR Group відмовився оприлюднити, пославшись на угоду про нерозголошення, проте повідомив, що ці компанії займаються переробкою сільськогосподарської продукції і виробництвом харчів, виготовленням меблів та будівельних матеріалів.

«Ці чотири компанії згодні очікувати до кінця 2021 року, щоби запустити тут перше виробництво», – зазначив Роман Процак.

Планується, що після введення в експлуатацію усіх черг індустріального парку та запуску повноцінного виробництва у ньому працюватимуть до 3 тис. людей, а щорічні додаткові надходження до бюджету місцевої громади становитимуть близько 320 млн грн. Приблизна вартість інвестицій у будівництво становить 3,5 млд грн.

Голова Жовківської територіальної громади Олег Вольський підтвердив ZAXID.NET, що проект створення індустріального парку на їхній території перебуває на початковій стадії. «Наразі у нас відбулися перемовини з потенційними інвесторами. Вони мають кілька земельних ділянок у власності, де згодом хочуть створити індустріальний парк. Проект парку наразі розробляють, зокрема готують технічну документацію. До якоїсь візуалізації справа ще не дійшла, інвестори вирішують, що і як буде розміщуватися в тому парку», – зазначив голова ОТГ.

За словами Олега Вольського, на першому етапі в парку планують створити близько 800 робочих місць. «Для нашої громади це буде позитивом, адже компанії, які висловили намір працювати в індустріальному парку, є великими міжнародними структурами та обіцяють гідні зарплати», – додав він.

Загалом PR Group, яка вже володіє індустріальним парком Sigma Park Yarychiv у селі Старий Яричів Кам’янка-Бузького району, планує побудувати 10 індустріальних парків на Львівщині. Нині компанія веде активні перемовини щодо придбання або оренди землі в Стрийській та Белзькій територіальних громадах.

«Ми бачимо запити бізнесу. Під час коронакризи (навесні 2020 року, - ред.) до нас почали надходити листи від іноземних компаній, котрі шукали виробничі майданчики на заміну Китаю, щоби бути ближчими до ринків збуту в Європі. Спочатку це були німецькі компанії, потім польські, які шукали майданчики в Україні через Brexit. Але ми втрачаємо ці шанси, оскільки жодна ОТГ не готова надати (інвесторові, - ред.) готової земельної ділянки, вже не говорячи про мережі. Тому ми беремо на себе ризики з пошуку та купівлі землі, проведення комунікацій, будівництва об’єктів під замовника. Більшість інвесторів готові приходити у вже збудовані приміщення», – зазначив Роман Процак.

Нагадаємо, індустріальний парк – це спеціально організована для розміщення нових виробництв територія із енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами, якою керує спеціалізована компанія.

Згідно з даними Міністерства розвитку економіки, станом на 30 грудня 2020 року на Львівщині було зареєстровано кілька індустріальних парків. Це парк «Рясне-2» неподалік Львова, Яворівський індустріальний парк, Кам'янка-Бузький індустріальний парк, Новороздільський індустріальний парк, індустріальний парк Sigma Park Yarychiv, індустріальний парк «Захід Ресурс» (м. Городок), індустріальний парк «Бізнес Прайм» (Миколаївський район).

Більшість з них з різних причин не провадять економічної діяльності.

У Львові також планують створити індустріальний парк «Сигнівка», де працюватимуть від 3 до 6 тис. людей.