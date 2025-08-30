30 серпня американській акторці і моделі Кемерон Діас виповнюється 52 роки, яка найбільшу популярність здобула як акторка романтичних комедій. ZAXID.NET пропонує добірку ромкомів із Кемерон Діас, які варто переглянути (або ж передивитися, якщо ви їх вже бачили).

«Маска» (1994)

The Mask

Скромний працівник банку знаходить на звалищі дивну зелену маску, одягаючи яку він перетворюється в шибайголову, наводячи страх на поліцію та гангстерів. Діас грає Тіну – компаньйонку Маски в темних справах. «Весілля мого найкращого друга» (1997) My Best Friend's Wedding

Майкл ОʼНілл і Джуліанна Поттер стали найкращими друзями ще в студентські роки. Девʼять років тому вони домовилися, що якщо у 28 років вони залишаться самотніми, то одружаться. І ось, коли за кілька тижнів до свого 28-річчя Майкл дзвонить Джуліанні і запрошує її на весілля з Кімберлі (Кемерон Діас), дівчина раптово усвідомлює, що й сама не проти стати його дружиною.

«Дещо про Мері» (1998)

There's Something About Mary

Тед Стромен – типовий тінейджер-невдаха, на якого не звертають уваги дівчата. Але одного разу йому посміхнулася вдача – на випускний бал його запросила Мері (Кемерон Діас). Низка безглуздих випадковостей закінчує їх побачення ганьбою. І ось через 13 років Тед, згадавши про свою шкільне кохання, наймає приватного детектива, щоб той відшукав Мері.

«Янголи Чарлі» (2000)

Charlie's Angels

Фільм розповідає про організацію, що складається з трьох агенток – Наталі (Кемерон Діас), Ділан (Дрю Беррімор) і Алекс (Люсі Лью), які працюють на Чарлі. Ангели отримують нового клієнта – компанію, що розробляє нові комп'ютерні технології. Один із керівників викрадений, і підозра падає на конкурентів. Дівчатам потрібно повернути викраденого чоловіка.

«Шрек» (2001)

Shrek

Відлюдник Шрек живе у казковому лісі. Одного дня доля зводить його із іншими казковими мешканцями лісу, які залишилися без житла. Їхні спільні пригоди зводять його із королівською родиною і прекрасною Фіоною – принцесою, яку грає та озвучує Кемерон Діас.

«Хочу бути тобою» (2005)

In Her Shoes

Безвідповідальна та легковажна Меггі Феллер (Діас) поселяється у старшої сестри Роуз, яка працює адвокаткою і дотримується у всьому суворих правил. Негаразди починаються з того, що Меггі затягує до себе в ліжко бойфренда Роуз.

«Відпочинок за обміном» (2006)

The Holiday

Аманда (Діас) – успішна ділова жінка, яка живе у Лос-Анджелесі. Натомість Айріс – провінційна письменниця з Англії. Обидві вони переживають невдачі в любові, тому познайомившись вирішують на різдвяні канікули помінятись житлом і оточенням.

«Пригоди у Веґасі» (2008)

What Happens in Vegas

Джой (Діас) – успішна біржова брокерка, яку кидає наречений. Щоб розвіятися, Джой їде в Лас-Вегас, де знайомиться з Джеком, якого звільнив з роботи його ж батько. На ранок після бурхливої вечірки вони виявляють, що одружені, і хочуть відразу ж розлучитися. Однак в долі на них інші плани.

«Училка» (2011)

Bad Teacher

Молода вчителька середніх класів Елізабет Хеслам (Діас) ненавидить свою роботу і мріє про багатого чоловіка. Вона веде бурхливий спосіб життя, відвідує клуби і завжди яскраво та помітно одягається. Елізабет абсолютно наплювати на своїх учнів, вона іноді навіть дозволяє собі лаятися в їх присутності. Одного разу її кидає хлопець, і вона змушена повернутися до роботи вчитькою.