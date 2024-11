Якщо ви шукаєте легкий спосіб розслабитися після напруженого дня, комедії стануть чудовим вибором для приємного вечора. «24 канал», зібрав добірку найкращих комедій 2000-х років, які обов’язково змусять вас сміятися та подарують чудовий настрій. Оберіть свою улюблену стрічку та насолоджуйтеся!

«Знайомство з батьками»

Meet the Parents, 2000, США, режисер Джей Роуч

Грег Факер, медбрат, хоче освідчитися коханій дівчині Пем та познайомитися з її батьками. Однак дорогою до будинку дівчини стається біда – авіакомпанія загубила валізу Грега й повернула йому чужу. На цьому труднощі не закінчуються і прибувши до оселі Пем, Факер псує доглянуту галявину, спалює альтанку та знаходить у себе в кишені марихуану. Всі ці події провокують непорозуміння між Грегом і батьком його дівчини.

У головних ролях – Бен Стіллер, Тері Поло, Роберт Де Ніро.

«Завжди кажи «Так»

Yes Man, 2008, США, режисер Пейтон Рід

У центрі фільму – Карл Аллен, який живе сіро та нудно. Хоч він і працює у творчій сфері, але відчуває як його мотивація та енергія зникають. Герою навіть не хочеться бачитись з друзями. Втім, після відвідування одного семінару він приймає рішення відповідати «так» на всі питання. Це запускає низку непередбачуваних і веселих подій у його житті.

У головних ролях – Джим Керрі, Зої Дешанель.

«Клік: З пультом по життю»

Click, 2006, США, режисер Френк Корачі

Майкл, успішний архітектор, який завжди ставив кар’єру на перше місце, і не залишав часу для його коханої дружини Донни і двох дітей. Одного дня він купує пульт віддаленого управління, який має магічну силу – подорож у часі. Спочатку він використовує його для зручності, але незабаром пристрій починає самостійно перемотувати моменти його життя.

У головних ролях – Адам Сендлер, Кейт Бекінсейл, Крістофер Вокен.

«Похмілля у Вегасі»

The Hangover, 2009, США, режисер Тодд Філліпс, на головному фото

Сюжет фільму розповідає нам про компанію друзів, які вирушають до Лас-Вегаса на парубочу вечірку. Хлопці настільки гарно повеселились, що наступного ранку вони прокинулись нічого не пам’ятаючи. У їхньому номері опиняється тигр, немовля, проте бракує самого нареченого. Тепер друзі мусять розібратися в подіях попередньої ночі та знайти зниклого нареченого.

У головних ролях – Джастін Барта, Ед Гелмс, Зак Галіфіанакіс, Бредлі Купер.

«Дев'ять ярдів»

The Whole Nine Yards, 2000, США, режисер Джонатан Лінн

Дантист Ніколас Озеранські втомився від рутинного життя. Але все змінюється, коли поряд оселяється Джиммі Тадескі – відомий вбивця. Незабаром Ніколас опиняється в епіцентрі кримінального світу та закохується в дружину сусіда. До чого призведуть подібні дії головного героя?

У головних ролях – Метью Перрі, Брюс Вілліс, Розанна Аркетт.