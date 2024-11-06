Найкращі для сімейного вечора: 5 фільмів, які варто подивитися з дітьми
Спільний перегляд фільмів – чудовий спосіб провести час з родиною. Ми пропонуємо добірку з пʼяти сімейних фільмів, які будуть цікаві як дітям, так і дорослим. У кожному з них – захопливий сюжет, позитивні персонажі та повчальні історії, що не залишать байдужим нікого.
«Коко» (2017, США)
Анімаційний фільм розповідає про хлопчика Мігеля, який випадково потрапляє в чарівний світ мертвих. Тут він зустрічає своїх предків і дізнається таємницю родинної історії. «Коко» – це історія про сім'ю, дружбу та справжні цінності.
«Тоґо» (2019, США)
Цей фільм розповідає про реальні події зими 1925 року, коли пес Тоґо та його господар Леонард Сеппала вирушають в небезпечну подорож, щоб доставити вакцину до міста Ном, Аляска, та врятувати від епідемії дифтерії.
Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.
«Красуня та чудовисько» (2017, США)
Принц Адам був проклятий та перетворений на Чудовисько через свою грубість і егоїзм. Лише справжня любов може зняти прокляття. Белль, молода дівчина, вирушає на допомогу своєму батькові та опиняється у магічному замку.
«Мій друг містер Персіваль» (2019, Австралія)
У фільмі розповідають про історію хлопчика Майкла, який, живучи з батьком у віддаленому будинку біля океану, рятує трьох маленьких пеліканів. Вони стають його вірними друзями, і пригоди з містером Персівалем змінюють його життя назавжди.
«Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та чарівна шафа» (2005, США, Велика Британія)
Батьки відправляють чотирьох дітей із Лондона, який бомблять німці, до села, де живе старий професор, друг родини. У його будинку діти знаходять таємничу шафу, за допомогою якої вони потрапляють у казкову країну Нарнію, де мешкають фантастичні люди, тварини та різні казкові істоти. Виявляється, що ця мирна країна перебуває під владою злої Чаклунки, через яку там – вічна зима. Діти повинні допомогти цареві Аслану перемогти Чаклунку, зруйнувати заклинання та звільнити жителів Нарнії.