Ці сімейні фільми створять затишну атмосферу для вечора з дітьми та подарують багато приємних моментів.

Спільний перегляд фільмів – чудовий спосіб провести час з родиною. Ми пропонуємо добірку з пʼяти сімейних фільмів, які будуть цікаві як дітям, так і дорослим. У кожному з них – захопливий сюжет, позитивні персонажі та повчальні історії, що не залишать байдужим нікого.

«Коко» (2017, США)

Анімаційний фільм розповідає про хлопчика Мігеля, який випадково потрапляє в чарівний світ мертвих. Тут він зустрічає своїх предків і дізнається таємницю родинної історії. «Коко» – це історія про сім'ю, дружбу та справжні цінності.

«Тоґо» (2019, США)

Цей фільм розповідає про реальні події зими 1925 року, коли пес Тоґо та його господар Леонард Сеппала вирушають в небезпечну подорож, щоб доставити вакцину до міста Ном, Аляска, та врятувати від епідемії дифтерії.

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«Красуня та чудовисько» (2017, США)

Принц Адам був проклятий та перетворений на Чудовисько через свою грубість і егоїзм. Лише справжня любов може зняти прокляття. Белль, молода дівчина, вирушає на допомогу своєму батькові та опиняється у магічному замку.

«Мій друг містер Персіваль» (2019, Австралія)

У фільмі розповідають про історію хлопчика Майкла, який, живучи з батьком у віддаленому будинку біля океану, рятує трьох маленьких пеліканів. Вони стають його вірними друзями, і пригоди з містером Персівалем змінюють його життя назавжди.

«Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та чарівна шафа» (2005, США, Велика Британія)

Батьки відправляють чотирьох дітей із Лондона, який бомблять німці, до села, де живе старий професор, друг родини. У його будинку діти знаходять таємничу шафу, за допомогою якої вони потрапляють у казкову країну Нарнію, де мешкають фантастичні люди, тварини та різні казкові істоти. Виявляється, що ця мирна країна перебуває під владою злої Чаклунки, через яку там – вічна зима. Діти повинні допомогти цареві Аслану перемогти Чаклунку, зруйнувати заклинання та звільнити жителів Нарнії.