Іноді у вирі буденності та непевності так хочеться зануритися у світ кінематографу та поглянути на кохання, яке може здолати будь-які перепони. Пропонуємо вам підбірку таких фільмів. Кожна з цих історій – зворушлива та глибока, розповідає про силу почуттів, що здатні змінити долі людей і подарувати їм надію на щастя.

«Опівнічне сонце» (Midnight Sun, 2018, США)

Сюжет фільму розповідає про сімнадцятирічну дівчину Кеті Прайс, яка з самого дитинства страждає на рідкісне захворювання – підвищену чутливість до сонячних променів. Кеті змушена залишатись вдома, ховаючись від сонячного світла. Єдиними людьми, що підтримують дівчину, є її батько і найкраща подруга.

Коли настає ніч, вона грає на гітарі та гуляє під зірками, насолоджуючись свободою, яку дарує темрява. Через вікно своєї кімнати Кеті часто спостерігає за хлопцем Чарлі, який живе неподалік. Одного вечора він вирішує підійти до її вікна, і їхні погляди зустрічаються. Ночами вони разом гуляють, сміються, діляться мріями, а між ними виникає особливий зв'язок. Проте Кеті постійно живе у страху, не знаючи, як розповісти Чарлі про свою хворобу. Чи ризикне вона відкрити йому свою таємницю, ризикуючи їхнім щастям?

У головних ролях – Белла Торн, Патрік Шварценеггер.

«Поспішай кохати» (або «Памʼятна прогулянка», A Walk To Remember, 2002, США)

Поспішай кохати (кадр з фільму)

Фільм розповідає про Лендона Картера, який є найкрутішим хлопцем у школі. Він завжди привертає увагу однокласників і не тільки. Компанія його послідовників постійно підтримує його розіграші, і сміється над непопулярними учнями, а особливо – над непримітною дочкою проповідника Джеймі Салліван.

Після чергової витівки Лендона змушують займатися з учнями, які мають труднощі в навчанні, а також взяти участь у шкільному спектаклі, де йому не обійтися без допомоги Джеймі.

У головних ролях – Шейн Вест, Менді Мур.

«Пам'ятай мене» (Remember Me, 2010, США)

Фільм розповідає нам про Тайлера – молодого хлопця, який просто намагається жити своїм життям. Одного дня Тайлер і його друг Ейдан потрапляють у бійку, яка закінчується арештом Тайлера. У наручниках він опиняється у скрутній ситуації, і Ейдан вирішує діяти. Дізнавшись, що поліцейський, який веде справу, має дочку Еллі, він наполягає, щоб Тайлер зустрівся з нею та використав цю можливість для впливу на її батька.

Тайлер погоджується на цю авантюру. Однак, коли вони з Еллі зустрічаються, між ними виникає напруга та невизначеність, що поступово переростає у взаємну симпатію. Їхнє знайомство поступово перетворюється на справжню близькість, яка дає їм сміливість ділитися мріями, страхами та секретами.

У головних ролях – Роберт Паттінсон, Емілі де Рейвін.

«Щоденник памʼяті» (The Notebook, 2004, США)

Цей фільм розповість нам історію юнака Ноя та дівчини Еллі, які попри різницю у соціальному становищі закохуються одне в одного та мріють про спільне майбутнє. Жорстока реальність втручається в їхні плани. Спочатку їхні батьки, які не можуть прийняти цей зв’язок, стають на шляху молодих закоханих, а потім спалахує Друга світова війна, яка розлучає їх, здавалося б, назавжди.

Після війни Еллі збирається вийти заміж за успішного бізнесмена, намагаючись віднайти своє місце в новому житті. А Ной залишається наодинці зі спогадами в старовинному будинку, який відреставрував для Еллі. Але чи змиряться вони з таким життям?

У головних ролях – Раян Гослінг, Рейчел Мак-Адамс.

Їсти, молитися, кохати (Eat Pray Love, 2010, США)

Фільм, знятий за однойменним романом, розповідає про Елізабет Гілберт, чиє життя проходить за чужим сценарієм, де вона виконує лише роль дружини. Однак головній героїні набридає так жити, і вона вирішує змінити своє життя. Після розлучення з чоловіком вона вирушає у подорож по світу, щоб знайти себе та відкрити нові горизонти.

У головних ролях – Джулія Робертс, Хавʼєр Бардем.

Винні зірки (The Fault in Our Stars, 2014, США)

Цей фільм є кіноадаптацією однойменного роману Джона Гріна. У ньому розповідається історія Гейзел Грейс Ланкасте, яка страждає на рак щитоподібної залози. Головна героїня переживає депресію, і її життя підтримується експериментальними ліками.

Гейзел відвідує терапевтичну групу, де знайомиться з 18-річним Оґастусом Вотерсом, який втратив ногу і бореться з остеосаркомою. Їхнє знайомство дає Гейзел можливість зрозуміти, що хвороба не може позбавити її радощів життя, таких як кохання і щастя.

У головних ролях – Шейлін Вудлі, Енсел Елгорт.

За матеріалом «24 каналу»