Львівські синоптики прогнозують потепління до 19°С на Львівщині, але потім температура повітря різко знизиться. Уже вкінці тижня очікуються сильні заморозки вночі, а денна температура становитиме близько 7°С.

У середу, 13 квітня, у Львові та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 4°С морозу, вдень 13 – 15°С тепла. Погіршення видимості в тумані 500 – 1000 м.

У четвер, 14 квітня, мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний,5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0 – 3°С, вдень 14 – 19°С тепла.

У п’ятницю, 15 квітня, хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, вдень 10 – 15°С тепла.

У суботу, 16 квітня, хмарно, часом дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 5°С тепла, вдень 4 – 9°С тепла.

У неділю, 17 квітня, хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Вночі сильні заморозки 0 – 5°С, температура повітря вдень 2 – 7°С тепла.