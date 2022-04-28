На Львівщину йде потепління, із 29 квітня у Львові та області очікується до 18°С, а також короткочасні дощі. Про це повідомили синоптики львівського гідрометцентру.

У п’ятницю, 29 квітня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 4°С тепла, вдень 13 – 15°С тепла. Погіршення видимості в тумані 500 – 1000 м та дощі.

У суботу, 30 квітня, хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, подекуди на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3С°; вдень 12 – 17°С тепла.

У неділю, 1 травня, вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, вдень 13 – 18°С тепла.

У понеділок та вівторок, 2 – 3 травня, хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7°С тепла, вдень 13 – 18°С тепла.