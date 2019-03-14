Поліцейські встановили вбивцю пенсіонерки в її квартирі у Львові

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Поліція встановила особу вбивці 73-річної пенсіонерки. Чоловік був знайомий з нею і вона сама впустила злочинця до хати. Його затримали і взяли під варту.

Нагадаємо, 6 березня в квартирі на вулиці Богдана Хмельницького виявили тіло пенсіонерки зі слідами насильницької смерті. 73-річна львів’янка померла внаслідок травми голови.

Поліція вийшла на слід вбивці і затримала підозрюваного. Це 54-річний знайомий вбитої.

«Він безперешкодно пройшов у квартиру та жорстоко вбив пенсіонерку. Злочин був вчинений з корисливих мотивів – вбивця сподівався заволодіти заощадженнями жінки», – цитує начальника головного управління Національної поліції у Львівській області Валерія Середу прес-служба поліції.

Зловмисника затримали і обрали міру запобіжного заходу – арешт на 60 діб.