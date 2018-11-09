Поліція і СБУ викрили спробу вивезти з Донбасу п’ять тонн боєприпасів

Боєприпаси планували доставити в центральні регіони України для подальшого продажу

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:058320

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Поліція і СБУ викрили спробу вивезти з Донбасу п’ять тонн боєприпасів
фото СБУ
Схованки з боєприпасами виявили на місці дислокації одного з українських військових підрозділів

У Луганській області співробітники СБУ спільно з Нацполіцією блокували канал постачання великих партій військових засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

Працівники СБУ встановили, що група осіб облаштувала схованку зі зброєю на колишньому місці дислокації одного з військових підрозділів неподалік Сєвєродонецька. За інформацією СБУ, зловмисники планували нелегально переправити засоби ураження до центральних регіонів України з метою подальшого продажу.

Загалом правоохоронці виявили кілька схованок із готовими до збуту військовими засобами ураження, з яких вилучили 340 гранатометних пострілів, майже 250 гранат різних модифікацій, 150 підривачів, 140 порохових зарядів для пострілів, гранатомети РПГ-26 та РПГ-22, вогнемети, реактивні двигуни, вибухівку, сигнальні міни, десятки тисяч одиниць боєприпасів для вогнепальної зброї. Загальна вага вилученого озброєння сягає 5 тонн.

СБУ показала фото вилученого зі схованки озброєння

Наразі за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Втрата військового майна» Кримінального кодексу.

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