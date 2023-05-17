На відео Віктор Павлік показав свою спецперепустку, яку конфіскували наступного дня

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова похвалилась в мережі спецперепусткою, яку нібито отримала від чоловіка в подарунок. Жінка зняла на відео, як вона та Віктор Павлік проїжджають Південним мостом у Києві, який зараз використовується тільки для спецтранспорту, на що відреагувала у середу, 17 травня, поліція Києва.

Скандал стався у понеділок, 15 травня, коли дружина Віктора Павліка показала своїм підписникам в Instagram «романтичний подарунок» від чоловіка. Йшлося про спеціальну перепустку, яка дозволяє пересуватися у комендантський час. На відео, яке опублікувала Катерина Репяхова, вона вказала геолокацію, засвідчивши, що вони проїхали Південним мостом.

Зазначимо, під час воєнного стану мостом можуть рухатися тільки авто екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзиту, а також машини зі спецперепустками. На відео Катерини Репяхової видно, що Віктор Павлік дістав спеціальну перепустку та показав її на камеру. Сама жінка заявила, що Павлік зробив їй романтичний подарунок у вигляді цієї перепустки.

Після бурхливої реакції в соцмережах Реп'яхова попросила вибачення за свій вчинок та назвала його недоречним жартом. Водночас Віктор Павлік пояснив, що перепустка належить йому, і він використовує її в комендантську годину після проведення концертів.

«Насправді це просто перепустка на комендантську годину, оскільки я дуже часто приїжджаю пізно з благодійних виступів на підтримку Збройних сил, то мені такий документ просто необхідний. Це мій документ, а не дружини, а під подарунком вона мала на увазі саме поїздку через міст, а не документ», – пояснив Віктор Павлік у коментарях.

На скандал звернула увагу поліція Києва, яка вилучила у Віктора Павліка перепустку. Про це правоохоронці повідомили у середу, 17 травня. Сам співак вилучення спецперепустки ніяк не прокоментував. Натомість його дружина закрила свій акаунт в Instagram, де за нею слідкує майже 170 тис. людей.

P.S. У Німеччині скасували концерт Віктора Павліка після скандалу з перепусткою.