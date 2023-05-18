Концерт Віктора Павліка мав відбутись 4 червня у Берліні для збору коштів на дрони для ЗСУ

Організатори скасували благодійний концерт Віктора Павліка у Німеччині після скандалу з спецперепусткою для його дружини. Про це повідомила музикантка Діана Янушкевич, яка займалась організацією концерту.

«У звʼязку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення відмінити концерт Віктора Павліка. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше», – повідомила Діана Янушкевич у Facebook.

Концерт Віктора Павліка мав відбутись 4 червня у Берліні для збору коштів на дрони для ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова похвалилась в мережі спецперепусткою, яку нібито отримала від чоловіка в подарунок. Жінка зняла на відео, як вона та Віктор Павлік проїжджають Південним мостом у Києві, який зараз використовується тільки для спецтранспорту, та розповіла, що чоловік зробив їй «романтичний подарунок» у вигляді спецперепустки.

Такий подарунок викликав хвилю обурення у соцмережах. Після цього Катерина Реп'яхова попросила вибачення за свій вчинок та назвала його недоречним жартом. Водночас Віктор Павлік пояснив, що перепустка належить йому, і він використовує її в комендантську годину після проведення концертів.

17 травня на цей випадок відреагувала поліція Києва, яка вилучила у співака перепустку.