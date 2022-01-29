Зникла 14-річна Вікторія Масляник

Поліція оголосила в розшук 14-річну Вікторію Масляник, мешканку міста Стебник на Львівщині. Дівчина втекла з дому у четвер, 27 січня. Наступного дня батьки звернулися до поліції з заявою про зникнення доньки, про це ZAXID.NET повідомили джерела у поліції.

За даними ZAXID.NET, Вікторія вже не вперше втікає з дому, у неї складні стосунки з батьками. Вікторії Масляник – 14 років, вона пішла з дому нікого не попередивши у четвер, 27 січня. Де ночувала дитина нікому не відомо, зв'язок з нею відсутній.

У день зникнення Вікторія була одягнена у сірий светр з капюшоном, чорні джинси, чорну куртку та чорні черевики. Зростом дівчина 160 см., вона худорлява, у неї коричневе волосся та карі очі.

Кому відоме місце перебування Вікторії Масляник, поліція просить негайно повідомляти на гарячу лінію за номером 102.

P.S. У суботу, 29 січня, близько 13:30, Вікторію Масляник знайшли. За даними ZAXID.NET, увесь час, поки її шукали, дівчина була у своєї подруги.